Cid Moreira, acusado de estupro, já disse que foi jogado no lixo pelos filhos

O apresentador Cid Moreira foi acusado de crime de estupro por seu filho, Roger Moreira. O herdeiro entrou na justiça com um processo em que diz que foi abusado diversas vezes pelo pai durante uma década, época em que moraram juntos no Rio de Janeiro.

A relação da família passa no momento por um período conturbado, porém. Em 2022, o apresentador já havia dito que não tinha interesse em se reconciliar com os filhos, durante um inquérito de divisão patrimonial de Cid pelo Ministério Público.

O apresentador Cid Moreira - Divulgação

Isso porque Roger e o irmão, Rodrigo Moreira, reabriram o processo naquele ano e acusaram o apresentador de negligência parental. Eles também afirmaram que a atual esposa de Cid Moreira, Maria de Fátima, estaria se aproveitando do seu patrimônio e negando alimento e tratamento médico a ele.

"Não tenho interesse em me aproximar. Fui desonrado", disse Cid Moreira à revista Quem na ocasião. "Eu fui jogado no lixo por causa de dinheiro. E foi a segunda vez que eles tentaram. A primeira, eles fizeram uma ondinha e tal, mas na segunda, como a internet cresceu, pegou fogo. Mas foi tudo sem prova e o pessoal, por audiência, foi abrindo as portas."

No processo, Roger afirma que Cid o estuprava até quatro vezes por semana durante o período que compreende outubro de 1990 e novembro de 2000. Os crimes teriam acontecido no bairro Itanhangá, no condomínio Green Wood Park. Ele pede que o apresentador seja condenado, alegando que ele ainda seria perigoso e teria ajuda da esposa, que é 40 anos mais nova.