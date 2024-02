Como Jeffrey Wright critica o racismo dos Estados Unidos em 'American Fiction'

The New York Times

Há alguns anos, Jeffrey Wright recebeu um email do roteirista Cord Jefferson, que estava se preparando para dirigir seu primeiro filme. Jefferson queria Wright —um ator cerebral conhecido por sua presença comandante e indelével mesmo em papéis de apoio— para estrelar "American Fiction", sua adaptação do romance mordaz "Erasure", lançado em 2001 pelo escritor Percival Everett.

O ator Jeffrey Wright - Dana Scruggs/The New York Times

"Na carta, Cord descreveu como ele achou 'Erasure' imediato e pessoal", lembrou Wright recentemente. "E ele disse que começou a ouvir minha voz em sua cabeça enquanto lia o livro. E então ele disse: 'Não tenho um Plano B'".

Wright, que tem 58 anos, aceitou o trabalho. Sua performance cuidadosamente calibrada como o irascível romancista Thelonious Ellison, conhecido como Monk, recentemente lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar. É um reconhecimento, entre outras coisas, de sua habilidade em elevar qualquer filme ou programa de TV simplesmente ao aparecer nele. Ele tem uma maneira de se aprofundar tanto em seus personagens que parece quase estar escondido à vista.

Desde a cena inicial impactante de "American Fiction", na qual um insulto aparece em um quadro negro como parte do título de um conto de Flannery O'Connor que Monk está ensinando a uma turma de estudantes universitários, o filme mergulha em questões espinhosas de raça, autenticidade e o que o público branco exige dos artistas negros —e se diverte muito com isso.

"É uma conversa que está no centro do diálogo nacional agora, mas nós não temos fluência em como discutimos raça, história e linguagem e contexto e identidade", disse Wright. Ele estava sendo entrevistado no Four Seasons em Manhattan antes de voar para a Grã-Bretanha para receber o prêmio principal do Círculo de Críticos de Cinema de Londres.

Embora (obviamente) o filme não resolva os problemas que identifica, ele disse, pelo menos está disposto a se envolver com eles.

"Estamos falando sobre questões polêmicas, mas fazendo isso de uma maneira convidativa", disse Wright, "porque não estamos nos levando excessivamente a sério e estamos rindo disso e permitindo que o público também ria".

Mas o que mais atraiu Wright para "American Fiction", ele disse, foi a história em seu cerne, na qual Monk lida com uma cascata de crises que não têm nada a ver com raça —a demência de sua mãe, a desordem de seus irmãos e a revelação de segredos familiares dolorosos. A própria mãe de Wright morreu de câncer há alguns anos, e ele disse que sentiu uma conexão com as lutas de Monk.

"O que mais me comoveu foi esse homem no centro do filme, que era falho e complicado, mas impelido pelas responsabilidades com sua família", disse ele. "Eu entendi isso e consegui me encontrar dentro do personagem talvez com muita facilidade".

Wright começou sua carreira no teatro no final dos anos 1980. Ele ganhou um Tony aos 28 anos por sua atuação como uma drag queen que se torna enfermeira cuidando do moribundo Roy Cohn na produção original da Broadway de "Angels in America" —e desde então interpretou uma variedade impressionante de personagens no teatro, cinema e televisão.

Ele foi Jean-Michel Basquiat em "Basquiat", de 1996, Gen. Colin L. Powell em "W", de 2008, e Muddy Waters em "Cadillac Records", do mesmo ano. Em 2000, ele interpretou, em "Shaft", um senhor do tráfico dominicano com entusiasmo e confiança que roubou a cena.

Ele teve papéis únicos em muitas séries de TV e papéis principais em "Westworld" e "Boardwalk Empire". Ele apareceu em franquias de filmes de grande orçamento, como o agente da CIA Felix Leiter em três filmes de James Bond, como Beetee nos filmes "Jogos Vorazes" e como Tenente (ainda não Comissário) Gordon em "The Batman", lançado há dois anos.

Ele tem uma maneira de chamar vividamente a atenção para seus personagens, mas não para si mesmo.

"Ele é um ator consumado porque desaparece tão completamente em cada papel que mal reconhecemos que é ele", disse Lisa Joy, criadora de "Westworld". Wright interpretou o programador chefe dos robôs realistas "hosts" no programa por quatro temporadas, eventualmente descobrindo, em uma reviravolta chocante, que ele próprio era um robô. "Ele é o personagem favorito de muitas pessoas em qualquer coisa em que ele atua, mas elas não sabem que ele é na verdade o ator favorito delas", disse Joy.

O diretor Wes Anderson concebeu personagens em seus dois últimos filmes especificamente para Wright. "Contamos completamente com ele desde o momento em que escrevemos a primeira frase daquele papel", disse Anderson sobre a atuação de Wright como Roebuck Wright, uma espécie de amalgama de James Baldwin e A.J. Liebling, em "A Crônica Francesa".

Ao interpretar o General Grif Gibson em "Asteroid City", de Anderson, Wright teve que fazer um discurso empolgante e rápido em uma única tomada magistral. "Não há muitas pessoas que você poderia pedir para fazer o que ele faz lá", disse Anderson.

"É muito complicado fazer tanto diálogo em uma tomada com tanto movimento e a complexidade técnica disso, mas é para isso que ele está lá". Apesar de sua insistência em "Jeffrey ou nada" para "Ficção Americana", Jefferson disse que não estava totalmente preparado para a experiência. "Para ser honesto, eu estava um pouco aterrorizado em dirigir ele", disse. "Parecia estar dizendo a LeBron James como enterrar uma bola de basquete."

Mas "ele é ótimo não porque ele diz: 'Eu sou Jeffrey Wright - me deixe em paz para fazer meu trabalho'", disse Jefferson, "mas porque ele diz: 'O que você acha dessa linha, o que você acha das minhas emoções aqui?'". Wright "fez duas coisas nesse papel que foram espetaculares e que precisaram de muito pouca orientação", continuou Jefferson: Ele permitiu que o público visse a dor e a mágoa por trás da raiva de Monk, e ele interpretou a comédia de forma sutil, em vez de ampla. "A atuação de suas sobrancelhas é melhor do que o que algumas pessoas podem fazer com seus corpos inteiros", disse Jefferson.

Issa Rae, que aparece no filme como a autora de "We's Lives in Da Ghetto", um romance que enfurece Monk porque ele sente que atende aos estereótipos dos leitores brancos da chamada experiência negra, disse que foi fascinante assistir Wright improvisando e improvisando diferentes opções para cada cena.

Ela acrescentou que "as camadas de sua presença intimidadora desapareceram rapidamente", enquanto ele saía com os outros atores, contava a história de uma rejeição teatral anterior em um momento de folga e se maravilhava com a história americana, inspirado em seus passeios de bicicleta ao longo do Paul Revere Ride to Freedom em Boston, onde o filme foi gravado.

Pessoalmente, Wright é ponderado em suas respostas e brincalhão em suas ideias. Seu caminho para a atuação não foi óbvio. Ele cresceu no sudeste de Washington, D.C. Seu pai morreu quando ele era bebê, e ele foi criado por sua mãe, uma advogada do governo federal, e sua tia, uma enfermeira cirúrgica —as primeiras pessoas de sua família a irem para a faculdade. Seu avô era um "criador de ostras e fabricante de uísque do sul da Virgínia", disse ele, que jogava nas ligas negras.

Wright se formou em ciência política no Amherst College e abandonou seus planos de ser advogado depois de fazer um monólogo em uma produção baseada em "Bloods", a história oral de veteranos negros da Guerra do Vietnã de Wallace Terry. Sua mãe o levava frequentemente ao teatro, e a peça despertou algo nele. "Essa semente plantada cedo estava germinando silenciosamente ao longo de muitos anos e eu apenas agi sobre ela", disse ele.

Após a formatura, ele voltou para Washington, trabalhou como garçom, fez teatro infantil, conseguiu um emprego como "o cara de uniforme no canto" em "All's Well That Ends Well" no Folger Theater e depois convenceu a equipe a lhe dar um papel na peça de Lorraine Hansberry "Les Blancs" no Arena Stage. Ele se matriculou e abandonou a escola de teatro da Universidade de Nova York para fazer uma série de trabalhos teatrais dentro e fora de Nova York, culminando em "Angels in America".

Seus papéis parecem ter surgido de uma combinação de serendipidade e audácia. Pediram para ele fazer um teste não para o papel principal em "Basquiat", o filme biográfico de Julian Schnabel sobre o artista, mas para o papel de Benny, um amigo do personagem principal, ele decidiu de forma insolente "interpretar o papel como eu interpretaria Jean-Michel Basquiat", disse ele. Eventualmente, ele conseguiu o papel. (Benicio Del Toro acabou como Benny.)

Wright, que mora na região de Fort Greene, no Brooklyn —a duas vizinhanças de distância de Brooklyn Heights, repleta de estrelas de cinema— tem dois filhos na faculdade e é divorciado de sua mãe, a atriz Carmen Ejogo.

A raça é essencial para quem ele é, é claro, mas ele disse que isso não limitou sua vida profissional.

"A raça é uma construção sociopolítica", disse ele. "Eu sempre entendi que ser negro na América era uma ideia política, assim como ser branco. Eu interpretei uma variedade de coisas, mas todo o meu trabalho vem da perspectiva das minhas próprias experiências, e isso não implica limitações. Sinto que o alcance do que sou capaz de fazer como ator é bastante amplo."