Suspeito de matar galerista tentou assassiná-lo em dezembro, sem sucesso

Rio de Janeiro

O cubano Alejandro Prevez, 30, suspeito de matar a facadas o galerista americano Brent Sikkema, 75, planejou o crime por um ano, aponta a polícia. Informações que vieram à tona neste domingo (11) indicam, ainda, que uma tentativa frustrada de assassinato aconteceu em dezembro passado.

Alejandro Prevez na casa da vítima - Reprodução

A tentativa teria ocorrido numa segunda invasão à residência do galerista no Rio de Janeiro. Prevez entrou no sobrado no dia 11 de dezembro de 2023, mas Brent estava dormindo no quarto com a porta trancada com chave.

Neste dia, Prevez enviou uma mensagem a Daniel Sikkema, 53, ex-marido do galerista que teve a prisão decretada por ter supostamente encomendado o crime, perguntando como proceder, já que não tinha acesso à vítima.

Enquanto isso, fez uma selfie na cozinha, sorrindo. Daniel, por sua vez, recomendou que ele pensasse em uma forma de tirar Brent do quarto. O cubano, então, desligou o disjuntor da casa.

A falta de luz, porém, não tirou Brent do quarto, e Prevez, de alguma forma, percebeu que o americano estava mexendo no celular. Receoso, o cubano alertou Daniel, por mensagem, que sairia do local por receio de o galerista estar chamando a polícia.