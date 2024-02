Zendaya surge de ciborgue sexy e transparente no tapete vermelho de 'Duna 2'

São Paulo

O filme "Duna: Parte 2" ganhou uma sessão de gala nesta quinta-feira em Londres, no Reino Unido. Com as atenções do mundo recaindo sobre a sequência, o elenco se destacou no principal evento de lançamento do filme, que chega aos cinemas brasileiros no fim deste mês.

O grande chamariz foi Zendaya. A atriz americana surgiu no tapete vermelho com uma vestimenta robótica e transparente, vinda do arquivo de Thierry Mugler e pensada para a coleção de inverno do estilista de 1995.

A atriz Zendaya na sessão de estreia de 'Duna: Parte 2', em Londres - Hannah McKay/Reuters

Quem também deu o que falar no evento foi Anya Taylor-Joy. A atriz, que foi confirmada hoje no elenco do filme de Denis Villeneuve, também marcou a sessão de gala ao chegar com um longo manto branco feito pela Dior.

As atrizes Florence Pugh, Léa Seydoux e Rebecca Ferguson foram outras que chamaram a atenção das câmeras com looks feitos pela Valentino, a Louis Vuitton e a Fendi, respectivamente.

Entre os homens, Timothée Chalamet e Austin Butler roubaram a cena. O primeiro chegou ao evento com uma camiseta preta e uma calça skinny prateada da Haider Ackermann. Já Butler veio para a sessão em roupas da Gucci, incluindo um terno e uma calça preta mais larga, com uma regata branca por baixo.