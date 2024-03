Conheça as 4 fases em que Red Hot Chili Peppers criam seu pandemônio musical

São Paulo

É curioso que a Coleção Folha Rock Stars, que tem seu vigésimo e último volume chegando às bancas no domingo (17), seja encerrada com uma banda roqueira com verdadeiro espírito de jazz. Pode ser uma definição à primeira vista surpreendente, mas se encaixa bem nos californianos do Red Hot Chili Peppers.

Ilustração de Weberson Santiago para o último volume da Coleção Folha Rock Stars, sobre a banda Red Hot Chili Peppers - Weberson Santiago/Divulgação

Embora tenha exibido um criativo rock com influência funk desde seu álbum homônimo de estreia, em 1984, o grupo tem desde sempre as improvisações ao vivo como sua marca registrada. Mesmo não precisando de um líder, os integrantes do quarteto foram conduzidos pelo inquieto baixista Flea a um mundo de constante inovação, quase jazz.

Flea e o vocalista Anthony Kiedis estão na banda desde o começo. Chad Smith, terceiro a sentar na bateria, está presente desde 1988. É na guitarra que o grupo apresenta um vaivém de instrumentistas, e é nessas alterações que ficam divididas as fases do grupo. Entre os oito que ocuparam a vaga até hoje, quatro se destacam.

Hillel Slovak estava na primeira formação, ficou um ano afastado e depois retornou para tocar com o a banda até 1988, ano de sua morte. Grande amigo de Kiedis, representa a fase mais punk e tresloucada do grupo.

John Frusciante ficou de 1988 a 1992, tocou depois de 1998 a 2009 e voltou desde 2019. No quesito técnica, é o melhor guitarrista da trajetória da banda e o que melhor soube acatar as orientações de Rick Rubin, produtor que trouxe maturidade ao som do grupo na virada para os anos 1990.

Dave Navarro, que esteve entre 1993 e 1998, é de perfil mais pop e ficou com fama de contribuir pouco na criação musical. E Josh Klinghoffer teve uma participação longa, de 2009 a 2019. Muita gente pega no seu pé. Para esses críticos, é um guitarrista burocrático, sem grandes inspirações nos shows ao vivo.

Se é realmente em cima dos palcos que os Chili Peppers detonam seu pandemônio musical, há pelo menos quatro discos em sua produção que justificam plenamente sua condição de grande nome do rock.

"Mother’s Milk" (1989), "Blood Sugar Sex Magik" (1991), "Californication" (1999) e "By the Way" (2002) são clássicos do rock. Neles estão hinos como "Give It Away", "Under the Bridge", "Suck My Kiss", "Californication" e "By the Way", todas músicas campeãs de exibição na MTV, prolongando a popularidade do Red Hot Chili Peppers por outras gerações.

