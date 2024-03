Conheça história de 'Jolene', música de Dolly Parton regravada por Beyoncé

São Paulo

Se em "Lemonade", Beyoncé cantou sobre a Becky do cabelo bom, agora, em seu novo álbum "Act ii: Cowboy Carter", a cantora está atrás de Jolene. A música é uma releitura do clássico de Dolly Parton que fala sobre ciúmes e o receio de uma mulher tomar o seu marido.

Dolly Parton, ícone do country, contribuiu com o disco lançado nesta sexta-feira (29), a segunda parte da trilogia "Renaissance" que aprofunda as raízes texanas de Beyoncé, além de exaltar a influência da cultura negra no gênero.

Novo álbum country de Beyonce tem nova versão de 'Jolene', clássico de Dolly Parton - Robyn Beck e VALERIE MACON / AFP

"Jolene" foi escrita por Dolly em 1973 e recebeu duas indicações ao Grammy, além de ter sido sua canção mais regravada —ela ganhou inúmeros covers, entre eles um de Miley Cyrus, sua afilhada. Na canção, a artista implora para que uma mulher de "beleza incomparável, com mechas flamejantes de cabelo castanho-avermelhado" não leve o seu homem.

A história foi inspirada em um verdadeiro caso de ciúmes na vida de Dolly, casada há 57 anos com o empresário Carl Thomas Dean. "Tinha uma garota que trabalhava no banco quando eu e meu marido nos casamos. Ela tinha uma queda por ele, e ele também tinha uma queda por ela", disse em entrevista ao ‘60 Minute Australia. "Eu só sei que ele passava mais tempo no banco do que tínhamos dinheiro, então chamei atenção dele."

A mulher, porém, não se chamava Jolene. Em outra entrevista, Dolly conta que se inspirou no nome de uma linda menininha que lhe pediu um autógrafo. "Eu me lembro de assinar no nome Jolene e pensar: ‘esse é um lindo nome, vou escrever uma canção com ele’". Ela disse que ficou cantarolando o nome e não conseguiu esquecê-lo.

A versão de Beyoncé, no entanto, tem um tom mais ameaçador. Queen B não "implora" a Jolene para que se afaste, ela na verdade está "avisando" para Jolene não tentar roubar seu homem.

Enquanto Dolly rasga elogios à mulher da qual sente ciúmes —que de acordo com a música tem "pele de marfim e olhos em um tom de verde-esmeralda"—, a versão de "Cowboy Carter" diz: "É preciso mais do que beleza e olhares sedutores para atrapalhar uma família e um homem feliz".

Em outro trecho, a ameaça é mais clara: "Sua paz depende do seu modo de agir, Jolene".

Dolly já havia endossado o quanto gostaria que Beyoncé cantasse uma versão do seu hit. Em 2022, durante uma entrevista ao The Daily Show, ela disse que quando isso acontecesse "esse seria um dia maravilhoso na minha vida". Enfim, esse dia chegou.