Elenco Amanda Lyra, Guilherme Weber, Pascoal da Conceição

Direção Felipe Hirsch

É um assunto sem fim. Experimente perguntar a alguém para que serve a arte. As respostas serão invariavelmente vagas, vacilantes, tentando se cercar de boas intenções —expressar emoções, ajudar a suportar o cotidiano, compreender melhor o ser humano e a sociedade.

Nem a inteligência artificial vai entregar uma resposta objetiva. Se decidir misturar função e arte em uma mesma frase, convém preparar-se para ouvir platitudes. O questionamento é antigo e já opôs pensadores de tantas épocas: uns falam em beleza, outro tanto em política.

Nova montagem de 'Fantasmagoria 4', dirigida por Felipe Hirsch, que integra a programação do MITsp - Karime Xavier/Folhapress

A obra que estreou na MITsp, Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, na última semana e segue em cartaz até abril no teatro do Sesc Consolação, a nova peça do diretor Felipe Hirsch e seu grupo Ultralíricos retorna a esse velho e complicado dilema: arte contra utilidade.

Mas em "Agora Tudo Era Tão Velho: Fantasmagoria 4" a resposta é bem contundente: duas horas de cenas, desenhadas com o esmero técnico característico do diretor, para defender que a arte não serve para rigorosamente nada.

Pode ser um exercício interessante tensionar o espetáculo o restante da programação apresentada na MITsp. A seleção de peças deste ano mostra-se engajada com o pensamento decolonial, corrente que problematiza a lógica colonialista para dar a voz a povos antes oprimidos, como negros e indígenas.

"Fantasmagoria 4" olha para o lado avesso. Desloca o debate. Investe em muita verborragia para mensagem nenhuma —e essa frase não traz embutido um juízo negativo.

"Se no primeiro ato, você colocar um rifle na parede, ele deve ser usado até o fim do último ato", pregava Anton Tchekhov, ao defender uma noção de economia dentro de uma história. Em resumo, o dramaturgo russo acreditava que tudo que não for útil à narrativa, deve sair.

Os manuais de roteiro de Hollywood e os cursos de escrita criativa ainda hoje bebem dessa ideia e o espectador já aprendeu como as coisas funcionam. Quem tossir em cena, morrerá de tuberculose; quando gagueja, o personagem está mentindo; se uma arma aparecer, ela será disparada.

Os dramaturgistas Caetano W. Galindo e Guilherme Gontijo Flores brincam com essa "regra de ouro" na peça. O revólver entra e sai do palco à exaustão, sem que o tiro aconteça.

Felipe Hirsch tem um trabalho consistente, mas nem um pouco monótono. Em 2008, o diretor trilhava um caminho curioso. Deixava a abundância excessiva de "Avenida Dropsie" (2005) e "A Vida É Cheia de Som e Fúria" (2000) para compor uma delicada peça de câmara chamada "Não Sobre o Amor".

Nela, explorava a correspondência amorosa entre dois formalistas russos, Elsa Triolet e Victor Shklovsky, e costurava um texto que extravasava a conjugalidade para deter-se sobre a linguagem. À amada, Shklovsky escrevia: "Todas as palavras boas estão pálidas de exaustão: flores, lua, olhos, lábios. Eu gostaria de escrever como se a literatura nunca tivesse existido".

Esse cansaço das palavras, essa sensação de que tudo já foi dito, ressoa agora, passados mais de 15 anos, em "Fantasmagoria 4". A obra traz um elenco estelar, alguns dos melhores intérpretes de teatro dessa geração, e lança-o a uma bricolagem disparatada de textos e referências artísticas: Gershwin, Brahms, Leminski, Andrea Tonacci, Hitchcock.

Para embaralhar essa geleia geral, ele convoca as reflexões de Ferdinand Saussure —suíço que lançou as bases para o estruturalismo que pautou o século 20 e ainda organiza muito do nosso pensamento nas ciências humanas.

Roberta Estrela D’Alva vem falar dos conceitos de signo, significante e significado. Lá na frente, Danilo Grangheia recupera os mesmos argumentos só que usando palavras trocadas. Parece aborrecido, e é mesmo. Mas resulta imprevistamente bastante engraçado.

Não é todo mundo que concorda. Na plateia do Sesc Consolação, muita gente se cansou do jogo de repetições e chistes; simplesmente levantou e foi embora antes do fim. Para quem persistiu, as desistências dos outros espectadores acabaram quase fazendo parte da dramaturgia.

Nelson Rodrigues, que era um homem de frases de efeito, dizia ambicionar que suas peças desagradassem, "que fossem fétidas, pestilentas, capazes de produzir o tifo e a malária na plateia." A criação do Ultralíricos quer distanciar a arte de um mirada utilitária, de uma lógica de produtividade, quer entediar. E o tédio, no século 21, não é para os fracos.