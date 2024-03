Forte calor no Rio de Janeiro muda dinâmica de quadro do BBB24; entenda

São Paulo

O forte calor no Rio de Janeiro, com a sensação térmica marcando os 60 ºC, chamou a atenção da produção do BBB 24, que mudou a dinâmica do castigo do monstro. O objetivo é proteger a saúde dos participantes Fernanda e MC Bin Laden.

Fernanda e MC Bin Laden cumprem castigo do monstro - Reprodução/Globoplay

A dupla foi escolhida por Matheus para se vestirem de princesa e sapo, num revezamento que deveria ocorrer na área externa da casa. Na manhã deste domingo (17), a produção mandou que participantes cumprissem o castigo somente a partir do período da tarde.

"Atenção senhores, atenção senhores, devido às altas temperaturas nos últimos dias, vamos liberar os monstros de ficarem do lado de fora. Por isso, estão liberados de ficar do lado de fora. Mantenham a roupa, mas não precisam ficar do lado de fora", disse o Big Boss, no momento em que Bin Laden descansava.

Neste sábado (16), o Sistema Alerta Rio, da prefeitura do Rio de Janeiro, registrou recorde de sensação térmica neste sábado (16), com 60,1°C na estação de medição de Guaratiba, na zona oeste da cidade. O recorde anterior, de 59,7ºC, havia sido registrado em novembro de 2023.