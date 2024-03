Fronteiras do Pensamento terá Yascha Mounk, Stuart Russell e Anna Lembke

São Paulo

A próxima temporada do ciclo de conferências Fronteiras do Pensamento começa em abril, com seis palestras presenciais com alguns dos mais destacados nomes da intelectualidade mundial em São Paulo e Porto Alegre. A Folha é parceira do evento, que tem curadoria do cientista político Fernando Schüler.

O cientista político Yascha Mounk, que falará no ciclo Fronteiras do Pensamento - Leonardo Cendamo/Leemage/AFP

O mote deste ano é partir do onipresente debate sobre a inteligência artificial para formular uma pergunta central mais ampla: "quem está no controle?". O primeiro convidado é um dos maiores especialistas mundiais no tema, o americano Stuart Russell, professor de ciências da computação da Universidade da Califórnia.

Seu livro "Inteligência Artificial a Nosso Favor", publicado pela Companhia das Letras há três anos, se tornou rapidamente referência na área, um guia de como explorar as possibilidades dessa tecnologia sem que ela escape das mãos humanas.

Os outros palestrantes se aproximam da pergunta chave por outros ângulos. O economista Nouriel Roubini ficou conhecido como um dos primeiros a alertar para a bolha imobiliária que culminou na crise financeira de 2008.

Antes, era apelidado jocosamente de "Dr. Catástrofe", até que a catástrofe veio. O episódio revelou que os agentes do mercado tinham, num geral, muito menos controle das operações de crédito e endividamento do que se pensava.

Roubini, turco radicado nos Estados Unidos, se tornou um estudioso cada vez mais respeitado de crises econômicas —seu livro mais recente, "Mega-Ameaças", saiu há pouco pelo selo Crítica, da Planeta.

Já a psiquiatra Anna Lembke estuda o controle que substâncias psicoativas exercem sobre a mente humana em seu mais recente livro, "Nação Tarja Preta", focado na dependência de medicamentos legalizados e distribuídos pela indústria farmacêutica.

Antes, no best-seller "Nação Dopamina", ela destrinchou os efeitos psíquicos do vício cada vez mais alastrado em redes sociais. Os dois livros foram editados pelo selo Vestígio, da Autêntica.

O historiador alemão Yascha Mounk, da Universidade Johns Hopkins, tem se projetado como analista político de renome ao observar as inquietações sociais e as investidas autocráticas ao redor do planeta, em especial no livro "O Povo Contra a Democracia", de 2019. Ele acaba de publicar "O Grande Experimento" pela mesma editora, Companhia das Letras.

Outro historiador da casa, o britânico Simon Sebag Montefiore, se notabilizou pelos estudos em história russa e judaica —oferecendo, portanto, contribuições relevantes para entender os dois principais conflitos que desestabilizam a geopolítica de hoje. Seu próximo livro, o caudaloso "O Mundo", tem publicação prevista para outubro, quando ele participará do Fronteiras do Pensamento.

Completa a escalação deste ano a escritora marroquina Muriel Barbery, radicada na França e conhecida por "A Elegância do Ouriço", que discutirá sua literatura existencialista e o ainda inédito "A Hora de Fervor", que será lançado em maio, logo antes de suas palestras.

As vendas de ingressos para o Fronteiras do Pensamento já estão abertas, com desconto para assinantes da Folha. Em São Paulo, o evento acontece no teatro B32, no Itaim Bibi, e em Porto Alegre, no Teatro Unisinos, no bairro de Boa Vista.

Os valores para o pacote que inclui todas as palestras e acesso ao catálogo virtual do projeto custam de R$ 1.434,40 a R$ 3.823,60 —não é possível comprar ingresso para apenas um dos eventos.



Conheça a programação completa

Stuart Russell

30.abr (RS); 2.mai (SP)

Muriel Barbery

3.jun (SP); 5.jun (RS)

Yascha Mounk

8.jul (SP); 10.jul (RS)

Nouriel Roubini

5.ago (SP); 7.ago (RS)

Anna Lembke

16.set (SP); 18.set (RS)

Simon Sebag Montefiore

28.out (SP); 30.out (RS)

FRONTEIRAS DO PENSAMENTO - 18ª TEMPORADA

Quando: de 30 de abril a 30 de outubro

Onde saber mais: fronteiras.com

