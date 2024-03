Johnny Hooker tem show cancelado em Niterói após campanha bolsonarista

São Paulo

O cantor Johnny Hooker teve seu show do Festival ID:Rio 2024 cancelado pela Prefeitura de Niterói nesta terça-feira a partir de uma medida publicada no Diário Oficial. Ele se apresentaria neste sábado, no Museu de Arte Contemporânea da cidade.

O cantor Johnny Hooker - Marcus Leoni/Folhapress

Em nota nas redes sociais, a equipe de Hooker e do festival se disse surpresa pelo cancelamento e atribuiu a decisão a uma campanha de políticos bolsonaristas, que teriam dado novo destaque a uma fala sua de 2018, em que criticava a censura da peça "O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu", estrelada por Renata Carvalho. Nele, diz que Jesus é travesti, bicha e transexual.

Procurada pela Folha, a Prefeitura de Niterói não respondeu até a publicação deste texto.

"Vale salientar que ganhei todos os processos relacionados a essa fala. Mesmo assim continuam de maneira sistemática as represálias e perseguições", diz Hooker em nota. "Isso não nos espanta, afinal, mulheres, indígenas, negros e pessoas LGBTQIAP+ são os alvos prediletos e os primeiros bodes expiatórios dos promotores do pânico moral."

"Conforme decisão das autoridades locais e publicado no Diário Oficial nesta quarta-feira (7), foi com surpresa que o Festival ID:Rio ficou a par do cancelamento do show que o cantor Johnny Hooker faria no sábado (9). Como evento, nos coube buscar o diálogo com a gestão pública para compreender os motivos de tal atitude e, dessa forma, acatar a decisão tomada. O ID:Rio reafirma seu compromisso com a pluralidade, a liberdade de expressão e a energia criativa que move o estado do Rio de Janeiro e que é tão característico de seu povo", escreveu a organização do evento.

Hooker já teve um show cancelado em setembro do ano passado em Boa Vista, em Roraima, após políticos relembrarem o mesmo vídeo e pressionarem o prefeito da cidade, Arthur Henrique (MDB).