Jon Bon Jovi ainda não sabe se voltará aos palcos após cirurgia nas cordas vocais

O cantor Jon Bon Jovi não sabe se conseguirá voltar a fazer turnês. Em entrevista à rádio Mix 104.1, de Boston, nos Estados Unidos, ele afirmou que ainda se recupera de uma cirurgia nas cordas vocais, realizada em 2022.

O cantor Jon Bon Jovi, em retrato realizado em Nova York, no ano passado - Ron Adar/M10s/TheNews2

A banda Bon Jovi, que completa 40 anos de existência neste ano, anunciou que vai lançar o 16º álbum de sua carreira no próximo dia 7 de junho. O novo single, "Legendary", já está nas plataformas digitais.

"Não sei sobre uma turnê", disse Jon Bon Jovi, que tem 62 anos. "É meu desejo fazer uma turnê ano que vem, mas ainda estou me recuperando de uma grande cirurgia. Embora eu esteja no caminho da recuperação e tenha conseguido aproveitar meu tempo e cantar uma música por dia enquanto gravei o disco, minha necessidade e desejo é poder cantar duas horas e meia numa noite, quatro noites por semana, durante meses a fio. E então estou trabalhando para atingir esse objetivo."

Na ocasião da cirurgia, Bon Jovi chegou a dizer aos fãs que suas cordas vocais estavam atrofiando —uma estava "grossa como um polegar", e outra, como "um dedo mindinho". O cantor ficou conhecido pelos vocais agudos em hits como "Livin' on a Prayer", "You Give Love a Bad Name", "It's My Life" e "Always".

Além do novo álbum, e de sua possível turnê, a banda Bon Jovi é tema de uma nova série documental. "Thank You, Goodnight: A História de Bon Jovi" chega à plataforma de streaming Star+ no dia 26 abril, contando a trajetória do grupo em quatro episódios.