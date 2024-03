Como assistir ao Oscar e acompanhar os comentários de críticos da Folha ao vivo

São Paulo

A cerimônia do Oscar, maior premiação da indústria cinematográfica, acontece a partir das 18h da noite deste domingo (10), de Los Angeles, nos Estados Unidos.

No Brasil, é possível assistir à cerimônia na televisão, sintonizando na TNT, ou no streaming, por meio do Max, a antiga HBO Max. A transmissão brasileira começa às 19h, com flashes do tapete vermelho. A cerimônia de entrega das estatuetas está marcada para 20h.

Estatueta do Oscar - Sarah Meyssonnier/Reuters

Live da Folha

Uma live da Folha acompanhará os momentos mais marcantes do Oscar a partir das 18h, com comentários em tempo real de jornalistas e críticos especializados.

A jornalista e consultora de moda Erika Palomino, os repórteres Zeca Camargo e Teté Ribeiro e o crítico de cinema Bruno Ghetti vão comentar o tapete vermelho e os resultados da premiação.

A live pode ser acessada neste link.