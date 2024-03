Max, antiga HBO Max, vai impedir compartilhamento de senhas ainda neste ano

São Paulo

A plataforma de streaming Max, antiga HBO Max, vai impedir que clientes que moram em casas diferentes compartilhem senhas entre si ainda este ano.

A informação foi dada nesta segunda-feira por JB Perrette, chefe de streaming e jogos da Warner Bros. Discovery, empresa que controla a Max.

Logomarca da Max, antiga HBO Max - Divulgação

"Vamos começar fazendo isso em países da Europa ao longo do segundo e terceiro trimestre", disse Perette no evento Morgan Stanley’s Technology, Media & Telecom. "A Netflix implementou o fim do compartilhamento de senhas com sucesso. Será uma oportunidade de crescimento para nós."

A decisão da Max ocorre semanas após o Disney+ anunciar que também vai impedir compartilhamento de senhas. A Netflix vem fazendo o mesmo desde maio do ano passado no Brasil.

A Max estreou no Brasil na semana passada, substituindo o que era a HBO Max. É a terceira reencarnação do serviço, que até julho de 2020 atendia pelo nome HBO Go.

Além de seriados originais da HBO, como "Game of Thrones" e "Succession", o serviço abarca as marcas Cartoon Network, de programação infantil, Adult Swim, de desenhos adultos, Discovery, voltada a conteúdos de ciência e história, e Max Originals, dona das vindouras novelas brasileiras "Dona Beja" e "Beleza Fatal".