Onde assistir a 'Amados Encontros', série sobre lado agregador de Jorge Amado

São Paulo

Uma série documental inédita revela uma faceta pouco conhecida do escritor baiano Jorge Amado, a de agregador.

O escritor Jorge Amado - Eder Chiodetto/Folhapress

Do encontro com os filósofos Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir em um terreiro em Salvador até uma viagem ao Sri Lanka com o poeta Pablo Neruda. São oito grandes encontros, um por episódio.

Arte1, 13h, livre

Último Ato

A minissérie baseada no bestseller "A Caçada ao Assassino de Lincoln: 12 Dias que Abalaram os EUA", do historiador James L. Swanson, é um thriller do tipo conspiração. Conta a caçada ao ator John Wilkes Booth após o assassinato do presidente Lincoln em 1865.

AppleTV+, 14 anos

Freaknik: A Festa Mais Selvagem

Freaknik era uma festa de rua que acontecia em Atlanta, nos Estados Unidos, nas primaveras nos anos 1980 e 1990, como um rito de passagem. Documentário de Jermaine Dupri, 21 Savage e Uncle Luke.

Star+, 14 anos

Sem Dor, Sem Ganho

Daniel Lugo é instrutor de fisiculturismo em uma academia e convence dois parceiros, um deles ex-presidiário, a dar um golpe em um dos alunos ricos. Filme com Mark Wahlberg e Dwayne Johnson.

Paramount Network, 21h45min, 18 anos

A Chamada

Um homem vai levar seus filhos para a escola e recebe uma chamada dizendo ter uma bomba no carro. Ele então passa a fazer tudo o que um interlocutor o obriga a fazer. Estrelado por Liam Neeson.

Telecine, 22h, 14 anos

Grande Prêmio da Austrália

Depois de duas vitórias do holandês Max Verstappen, a Red Bull chega como favorita a esta terceira etapa do campeonato de Fórmula 1 de 2024, em Melbourne, na Austrália.

TV Band, BandSports, BandPlay, a partir de 0h30, livre

Saturday Night Live

O programa desta semana é uma reprise, com apresentação do ator Miles Teller e Kendrick Lamar como convidado, que fez um medley de "Rich Spirit", "N95" e "Father".

Universal+ no Prime Video, 1h30, 12 anos