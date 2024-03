Refilmagem de 'Matador de Aluguel' estreia no Prime Video com bufê de músculos

Austin (EUA)

Jake Gyllenhaal tira a camisa e exibe o peitoral torneado por meses de academia. A plateia do cinema grita. Minutos mais tarde, Dalton, o personagem interpretado por ele, troca socos em velocidade alucinante com Knox, bandido vivido por Conor McGregor. Vidrados na tela do cinema, os 1.200 espectadores aplaudem, como se presenciassem uma luta real.

Foi uma histeria coletiva a estreia de "Road House" —lançado no Brasil como "Matador de Aluguel"—em Austin, no Texas, dentro da programação do festival South by Southwest, no início deste mês. O filme, que pula os cinemas e chega direto no Amazon Prime Video nesta quinta-feira (21), é uma refilmagem do longa de mesmo nome de 1989.

O ator Jake Gyllenhaal, que interpreta Dalton em releitura de 'Matador de Aluguel' - Reprodução

Refilmagem talvez não seja o melhor termo, mas sim "reimaginação", como disse Gyllenhaal na entrevista. No original, Patrick Swayze vive um ex-filósofo que vira segurança de um bar barra pesadíssima no interior do Missouri —as brigas dos clientes são tantas e com tamanha intensidade que a banda é obrigada a tocar atrás de uma grade para não ser atingida pelas garrafas que voam.

Na nova versão, o bar foi transferido para um cenário paradisíaco na Flórida e o segurança, protagonista interpretado por Gyllenhaal, é um ex-lutador de vale-tudo que deixa o ringue de lado para o que promete ser uma vida mais tranquila e com mais dinheiro à beira da praia. Tanto no filme de 1989 quanto no de agora o personagem é introvertido, de poucas palavras. Até explodir.

A principal diferença entre os filmes é que a nova versão reza pela cartilha progressista. Se no original o elenco era todo branco e americano, no de agora há negros e latinos. O diretor da versão atual, Doug Liman, também cortou a cena de sexo e uma outra em que um personagem paga para passar a mão nos seios de uma mulher, além de diminuir o consumo de álcool em cena. É tudo mais palatável, sem a estética brucutu do longa de 1989.

Em contrapartida, o espectador de hoje ganha um bufê de músculos na tela e uma sequência em que a câmera foca na bunda de McGregor —além de muito mais violência em cena. As lutas, numerosas, são longas e cheias de ação, como em jogos de videogame. Numa delas, impressionante, a câmera em primeira pessoa coloca o espectador na pele do personagem de McGregor.

Afora isso, a versão do Prime Video tem humor e boas piadas, enquanto a primeira se levava a sério, o que torna o novo "Matador de Aluguel" um filme de ação com doses de comédia. O longa que estreia nesta quinta "é feito para o espectador de hoje e é para ser divertido, alegre e louco", afirma Gyllenhaal, em entrevista num hotel em Austin.

"O original, quando saiu, não foi um sucesso, mas daí ele achou seu público e virou um cult clássico. [O filme de 2024] é totalmente diferente, e espero que seja respeitoso com o primeiro."

Sorridente, Gyllenhaal lembra que trabalhou com Patrick Swayze no longa "Donnie Darko", de 2003, e diz ser um fã do ator, que morreu de câncer em 2009. "Realmente pensei muito nele. Acho que ele se divertiria comigo fazendo o personagem."

A atuação de Gyllenhaal é exemplar —no papel de Dalton, ele transita com segurança pela seriedade, o humor e a ironia, mantendo seu personagem sempre com um meio sorriso no rosto. Vivendo uma enfermeira, a portuguesa Daniela Melchior faz seu par romântico, mas a história de amor dos dois não chega a decolar.

"Matador de Aluguel" também marca a estreia de Conor McGregor atrás das câmeras. O irlandês faz um bandido meio bobalhão que rouba a cena com suas palhaçadas e sua destreza nas brigas contra o personagem de Gyllenhall. Lutador na vida real, McGregor conta que ensinou para o elenco a mecânica correta dos socos e chutes para os combate serem mais realistas.

"Isso foi tudo o que eu trouxe", ele diz, acrescentando que achou mais difícil atuar do que imaginava. "Não era só sentar e decorar as falas. Você está lutando em uma lancha no meio do Oceano Atlântico", afirma, o rosto parcialmente escondido por um boné. McGregor conta que não pretende seguir a carreira de ator e vai "voltar a quebrar a cara das pessoas por dinheiro".

Quem via o delírio na sala de cinema e a gritaria do lado de fora, quando os atores chegavam para a estreia, pode não imaginar que "Matador de Aluguel" chega no streaming em meio a polêmicas. O diretor do filme, em um artigo para o site Deadline, se disse traído pelo fato de a Amazon disponibilizar a produção direto em seu serviço de streaming, pulando as salas de exibição, e ameaçou não ir na première.

Mas ele não só estava na plateia como ganhou uma salva de palmas dos atores, reunidos em cima do palco depois da exibição.

Os outros dois imbróglios foram levantados pelo roteirista do filme original, R. Lance Hill. Segundo ele, a Amazon teria usado inteligência artificial para replicar a voz de alguns dos atores durante a greve de Hollywood no ano passado e, além disso, não teria licenciado o roteiro com ele —por causa disto, Hill tenta na Justiça barrar a exibição do filme, o que até agora não se conseguiu.

"O processo movido por R. Lance Hill é completamente sem mérito e inúmeras alegações são categoricamente falsas. O filme não usa inteligência artificial no lugar das vozes dos atores", afirma a Amazon, dizendo ainda que vai se defender das acusações.