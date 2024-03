Onde ver Saturday Night Live, com Ramy Youssef e o rapper Travis Scott

Ramy Youssef é um comediante americano e também diretor, roteirista, ator, muçulmano filho de imigrantes egípcios que acabou de fazer 33 anos. Mas no Brasil, ele só é conhecido por atuar como o tutor de Bella Baxter em "Pobres Criaturas".

Ramy Youssef em cena da série 'Ramy' - IMDb/Divulgação

É sua primeira vez apresentando o Saturday Night Live. Já o convidado musical, o rapper Travis Scott, está na sua 2ª vez no programa.

Universal+, 00h30, 12 anos

A Nova Corporação

Organizações corporativas têm se transformado em entidades de consciência social, que participam de encontros de elite, que se preocupam com as mudanças climáticas, com o surgimento de líderes de extrema-direita e injustiça racial. Mesmo assim, concentram um poder devastador na sociedade.

Aquarius, 12 anos

Madu

Um menino de 12 anos, Anthony Madu, que dançava descalço nas ruas de Lagos, na Nigéria, vai estudar numa das escolas de balé mais prestigiadas do mundo em Londres, na Inglaterra. Este documentário mostra sua jornada de coragem e o desejo de pertencer.

Disney+, livre

The Baxters

Uma família com cinco filhos adultos está em crise porque uma filha, Kari, descobre que o marido professor, Tim, tem um caso com uma aluna. Assim, Kari se volta para a fé e a família. Série de dez episódios estrelada e produzida por Roma Downey e baseada nos romances Karen Kingsbury.

Prime Video, 12 anos

Descosturando com Herchcovitch

O reality idealizado pelo estilista Alexandre Herchcovitch tem foco na sustentabilidade e transforma roupas de famosos e anônimos em novos looks.

São quatro episódios e Herchcovitch conta com o auxílio de sua mãe Regina, de seu assistente Rhody e da rapper MC Soffia.

E! Entertainment, 18h, 10 anos

Prêmio Shell de Teatro

Os melhores do teatro de 2023, Amir Haddad e Renato Borghi —cofundadores do Teatro Oficina, ao lado de Zé Celso— foram homenageados com o Prêmio Shell. A cerimônia aconteceu no dia 12 de março, em São Paulo, com apresentação de Marisa Orth e Verônica Bonfim.

TV Cultura, 22h, livre