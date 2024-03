Sessão da Tarde inicia as celebrações de seus 50 anos com o live-action ‘Mulan’

São Paulo

A Sessão da Tarde celebra 50 anos no ar com filmes inéditos na TV aberta durante todo o mês. O live-action de "Mulan" é o primeiro deles.

Cena do live-action 'Mulan', de 2020 - Jasin Boland

Quando o imperador da China decreta que um homem de cada família deve servir ao Exército, Mulan, filha de um guerreiro, decide tomar o lugar do pai doente. Ao assumir a identidade dele, ela se disfarça de homem para combater os invasores que atacam sua nação e se prova uma grande guerreira.

Globo, 15h25, 14 anos

Sem Ar

Duas irmãs mergulham em um local lindo e remoto. Uma delas é atingida por uma pedra e fica presa a 28 metros abaixo da superfície. Com níveis perigosamente baixos de oxigênio e em uma baixa temperatura, cabe a outra irmã lutar por sua vida. Remake da produção norueguesa "Além das Profundezas".

Prime Video, 12 anos

Mulher

Minissérie exibida em 1998 que volta ao ar pelo projeto "Resgate" da plataforma. Com Eva Wilma e Patrícia Pillar no elenco, mostra o dia a dia de duas médicas de gerações diferentes, mas com a mesma paixão pela profissão, numa clínica para mulheres no Rio.

Globoplay, 14 anos

Confisco

Documentário que conta a história das pessoas atingidas pelo Plano Collor, o maior confisco de poupança e contas correntes já realizado por um governo democrático contra os seus cidadãos.

HBO, 18h35, 14 anos

Assassinatos do Século 21

Série documental que revive algumas das mais notórias investigações de homicídios dos últimos 20 anos, analisando materiais de arquivo e registros policiais. O primeiro episódio, "Publicação Mortal", é sobre uma jovem que desaparece sem deixar vestígios.

A&E, segunda, 21h10, e de terça a sexta, 21h55, 14 anos

Roda Viva

A multifacetada artista carioca vai estar no centro da roda para falar sobre ser mulher preta, a família Gil nos palcos, a luta enfrentada contra o câncer e muitos outros assuntos. A apresentação é da jornalista Vera Magalhães.

TV Cultura, 22h, livre