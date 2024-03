Willie Nelson vai sair em turnê com Bob Dylan, Robert Plant e sua família nos EUA

São Paulo

Willie Nelson e sua família vão levar à estrada o Outlaw Music Festival, turnê que também terá shows de Bob Dylan e Robert Plant, ex-vocalista do Led Zeppelin, com Alison Krauss. O festival itinerante vai passar por diversas cidades americanas entre junho e setembro deste ano.

O músico americano Willie Nelson durante show no Farm Aid Music Festival, em 2023 - SUZANNE CORDEIRO/AFP

Feito por Nelson desde 2016, o Outlaw Music Festival já reuniu gente como Neil Young, Chris Stapleton, Luke Combs, Van Morrison, ZZ Top e Sturgill Simpson, entre outros. Este ano, além dos nomes já citados, o evento terá também John Mellencamp, Brittney Spencer, Celisse e Southern Avenue

Dylan, que está em turnê pelos Estados Unidos com o álbum "Rough and Rowdy Ways", de 2020, já cantou em algumas datas do festival de Nelson. Mas, desta vez, a lenda da música americana vai se apresentar em todos os eventos da turnê.

Em comunicado, Nelson disse que o Outlaw Music Festival deste ano promete ser "o maior e melhor até hoje, com este line up de artistas lendários". "Estou animado em voltar para a estrada com minha família e amigos tocando a música que amamos para fãs que amamos."

Os ingressos começaram a ser vendidos no último dia 1º.