Beyoncé agradece a Stevie Wonder por tocar em sua 'Jolene' de 'Cowboy Carter'

São Paulo

A cantora americana Beyoncé agradeceu ao músico Stevie Wonder por ter tocado gaita em sua versão de "Jolene" para o seu mais recente álbum. "Cowboy Carter".

A cantora recebeu um prêmio das mãos de Stevie Wonder durante cerimônia do iHeartRadio Music Awards, nesta segunda-feira (1°).

Beyonce recebe o prêmio the Innovator de Stevie Wonder durante o iHeartRadio Music Awards em Los Angeles - Mario Anzuoni/Reuters

"Queria te agradecer por trilhar o caminho para todos nós", disse Beyoncé. "Obrigada por tocar gaita em ‘Jolene’."

A canção é um clássico de Dolly Parton, ícone do country, que contribuiu com o disco lançado nesta sexta-feira (29), a segunda parte da trilogia "Renaissance".

"Jolene" foi escrita por Dolly em 1973 e recebeu duas indicações ao Grammy, além de ter sido sua canção mais regravada —ela ganhou inúmeros covers, entre eles um de Miley Cyrus, sua afilhada. Na canção, a artista implora para que uma mulher de "beleza incomparável, com mechas flamejantes de cabelo castanho-avermelhado" não leve o seu homem.

Tratado como o disco de música country de Beyoncé, "Cowboy Carter" nasce após a cantora ter apresentado, em 2016, a faixa "Daddy Lessons", um country com as Dixie Chicks no Country Music Association Awards. Ela recebeu críticas por soar deslocada no gênero.

"Por causa dessa experiência, mergulhei na história da música country, e estudei nosso rico arquivo musical", ela disse no comunicado em que mostrou a capa do disco. Na foto, ela aparece sentada em um cavalo branco, com roupa de boiadeira e chapéu de cowgirl, segurando uma bandeira dos Estados Unidos que é apenas parcialmente mostrada na imagem.