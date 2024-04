Namorada do filho de Gal Costa não quer 'herança minguada', diz defesa

São Paulo

A advogada Luci Vieira Nunes, que atua na defesa de Gabriel Costa Burgos, disse ao UOL que a namorada do filho de Gal Costa "não precisa da herança minguada" deixada pela cantora, morta em 2022. Wilma Petrillo, viúva de Gal, acusa a mulher de manipular o herdeiro para ficar com o dinheiro.

"Ela não quer falar da vida pessoal dela", disse a advogada de Burgos ao veículo. "Conheci a namorada do Gabriel e considero uma pessoa honesta e um apoio inestimável para ele nessa fase de transição. Além disso, é uma pessoa bem-sucedida profissionalmente e com recursos financeiros. Não precisa da herança minguada do Gabriel."

Gal Costa e o filho, Gabriel Costa - Reprodução

Em entrevista à Folha, Wilma Petrillo identificou a namorada de Burgos como sendo a fonoaudióloga Daniela Marcilio Tonani, quase 30 anos mais velha do que ele e mãe de sua ex-namorada. A viúva disse que o filho de Gal Costa estaria sendo influenciado pela mulher na batalha judicial pelo espólio da artista.

Segundo ela, Burgos namorava, antes da morte de Gal, uma amiga da escola. Numa crise do casal, a mãe dela, que Petrillo disse ser Tonani, se aproximou do menino, afirmando que havia ido ao centro espírita e que os dois eram amantes na encarnação passada. Dessa forma, eles teriam começado a namorar em setembro do ano passado.

"Essa tal da Daniela é uma mulher horrorosa, pavorosa, medonha, de dar medo" disse Petrillo. A viúva afirmou ainda que Tonani é casada e que seu marido apareceu em sua casa algumas vezes xingando Burgos.

A reportagem tentou entrar em contato por telefone com Tonani desde o início desta semana, mas não obteve respostas.

Em entrevista ao Fantástico, da Globo, Burgos negou que seja manipulado pela companheira. "Não precisei de ninguém para me influenciar, para me coagir, me colocar num caminho, para me colocar contra a Wilma. Eu sozinho descobri um monte de coisas", ele disse.

Segundo Petrillo disse à Folha, o menino saiu de casa para morar com a namorada. "Ela quer me tirar da parada", disse. Ainda acrescentou que Burgos não é a pessoa certa para saber se ela e Gal mantinham um relacionamento.

Isso porque a viúva afirmou ter feito um acordo com Gal para não expor o relacionamento ao menino, porque ele ainda era muito jovem. Só aos dez anos, ela disse, contou a Burgos que era casada com Gal. "Gabriel não sabia de nada. Ele perguntou ‘como é isso?’. E eu respondi ‘é igual quando acontece entre homem e mulher'."

O imbróglio judicial em torno do espólio de Gal Costa se iniciou quando Petrillo pediu a abertura do inventário. Na ocasião, ela também pediu o reconhecimento da união estável, que manteve durante quase 30 anos com Gal, e a guarda provisória de Burgos, à época menor de idade. A Justiça acatou os pedidos, e Burgos assinou um documento reconhecendo a união.

Em um ano, Burgos mudou de opinião. Há dois meses, ele entrou na Justiça pedindo a anulação do reconhecimento da união estável. Ele questiona, assim, a fração da herança reivindicada pela viúva.

Em nota publicada pela Folha na entrevista com Petrillo, a assessoria de Burgos disse que as afirmações de Petrillo são falsas e difamam a memória de uma das maiores artistas do Brasil. "É lamentável também a exposição de questões pessoais da vida de Gabriel, alheia aos fatos do processo, para sustentar uma narrativa que não condiz com a realidade nem tem relevância para o caso em pauta."