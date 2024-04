Como Taylor Swift cansa seu público com disco enorme após euforia da indústria

Nova York | New York Times | The New York Times

Quatro novos álbuns de estúdio. Quatro álbuns regravados também. Uma turnê mundial de bilhões de dólares que suga oxigênio, com um filme de concerto para combinar. E, é claro, um relacionamento muito divulgado que transbordou para o Super Bowl.

Para alguns, a constante enxurrada que atingiu o pico no último ano está começando a resultar em um sentimento novo, anteriormente inimaginável —a fadiga de Taylor Swift.

A cantora e compositora Taylor Swift - AFP

E é um sentimento que se solidificou apenas online nos dias seguintes ao lançamento de "The Tortured Poets Department", que se transformou de um álbum de 16 músicas em um épico de 31 músicas e duas horas logo após seu lançamento.

Muitos críticos, incluindo os do próprio The New York Times, sugeriram que o álbum estava sobrecarregado —simplesmente não era o melhor dela. As críticas à música agora abriram uma brecha para uma rodada mais ampla de reclamações, ao contrário de qualquer coisa que Swift tenha enfrentado em sua recente e prolífica corrida de conquista mundial.

"É quase como se você produzisse demais, rápido demais, em uma tentativa descarada de saturar e dominar completamente um mercado em vez de ter algo importante ou mesmo minimamente interessante a dizer. A arte sofre!", escreveu Chris Murphy, um colaborador da Vanity Fair, na plataforma social X.

Isso não quer dizer que ninguém ouviu o álbum; longe disso. O Spotify disse que "Poets", lançado na sexta-feira, se tornou o álbum mais reproduzido em um único dia, com mais de 300 milhões de reproduções.

E, é claro, muitos dos fãs mais ardorosos de Swift, conhecidos como "Swifties", amaram seu 11º álbum ou, pelo menos, decidiram expressar quaisquer reservas em conversas privadas. Os primeiros dias do lançamento do álbum foram recebidos com as habituais dissecções líricas para as principais alusões escondidas nas músicas, atenção a cada palavra que poucos outros artistas recebem.

Mas outros, incluindo alguns fãs auto-identificados de Swift, admitiram livremente a frustração. Fãs e críticos igualmente argumentaram que as letras de Swift se tornaram um pouco prolixas e que as faixas deste último álbum —muitas delas músicas de término de relacionamento— soavam muito parecidas com outras que ela já lançou. A internet também forneceu um suprimento quase ilimitado de piadas sobre o comprimento do álbum.

Alguns repreenderam Swift por vender tantas versões de "Poets" apenas para dobrar seu tamanho depois que esses pedidos foram feitos, como parte de um lançamento corporativo cínico. (Interessa o CD, vinil ou o vinil Phantom Clear?) O Daily Mail reuniu o que considerou "As 10 piores letras no novo álbum de Taylor Swift —classificadas!".

Por sua vez, a Reductress, a revista satírica feminina, ofereceu um post intitulado "Mulher Fazendo o Melhor para Gostar do Novo Álbum de Taylor Swift, para não Enfrentar as Consequências". Aqueles que ousam criticar publicamente Swift estão profundamente conscientes do potencial de reação.

Pelo menos um usuário do X, que postou uma thread criticando Swift, o álbum e seu lançamento, tornou o post privado depois de receber mais de 3 milhões de visualizações. A Paste Magazine optou por não assinar a sua crítica severa do álbum de Swift, citando preocupações com a segurança do jornalista.

Em uma reviravolta incomum, até mesmo Swift é amplamente vista como repreendendo seus defensores mais militantes em uma música específica do novo álbum, "But Daddy I Love Him". Alguns contingentes da base de fãs de Swift desaprovaram fortemente seu breve relacionamento com Matty Healy do 1975 e parecem agora estar se irritando com a quantidade de espaço que Healy ocupa no último álbum.

Tempos estranhos e complicados na terra de Taylor. "Pode ser um período difícil para a base de fãs", escreveu Nathan Hubbard, co-apresentador do podcast Ringer, "Every Single Album", em um tópico de mídia social sobre "Poets" na sexta-feira.

"Eles ouvirão algumas críticas válidas com as quais não estão acostumados (se os críticos ousarem), e para muitos terão que conciliar sua própria verdade de que este não é o favorito deles, enquanto ainda celebram e apoiam corretamente."

De fato, passar pelo álbum duplo de 31 músicas após a meia-noite parecia "uma situação de refém", escreveu Hubbard.

Em um novo episódio de podcast, lançado no fim de semana, Hubbard e sua co-apresentadora, Nora Princiotti, estavam entre aqueles que apontaram que, embora o álbum possa ser imperfeito, Swift simplesmente pode ter precisado se livrar das músicas em "Poets" para processar um momento turbulento em sua vida.

Princiotti disse que gostou muito do álbum e fez questão de ressaltar que "Poets" continha várias "músicas especiais". Mas ela também permitiu um pouco de "amor duro".

"Musicalmente, eu realmente não ouço nada de novo", disse ela, acrescentando que Swift "poderia ter feito um pouco mais de autoedição".

"Não acho que o fato de este ser um álbum duplo com mais de duas horas de duração sirva ao que há de bom nele", disse Princiotti. "E acho que pelo segundo álbum seguido, ainda estou meio que pensando, 'OK, para onde vamos a partir daqui?'"

Princiotti, no final das contas, deu a "Poets" um "B". E no mundo de seu podcast e no universo de Taylor Swift, Princiotti reconheceu que isso poderia ter sido um recorde negativo.