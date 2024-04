Festival de Cannes divulga pôster oficial com filme de Akira Kurosawa

São Paulo

Uma cena do filme "Rapsódia em Agosto", do diretor japonês Akira Kurosawa, será a cara do festival de Cannes deste ano, que acontece entre os dias 14 e 25 de maio.

Pôster do 77º Festival de Cannes, com cena do filme 'Rapsódia em Agosto', de Akira Kurosawa - Divulgação

"Rapsódia em Agosto" foi apresentado em Cannes em 1991 e conta a história de uma avó que foi vítima do bombardeio nuclear em Nagasaki, em 1945. Com ternura, ela tenta transmitir sua integridade e amor aos netos e ao sobrinho americano para evitar futuras guerras.

O longa foi o penúltimo filme de Kurosawa, eternizado na história do cinema por "Rashomon" e "Os Sete Samurais". A escolha de seu filme para representar a estética do festival dialoga com um mundo em conflito com as guerras entre Israel e Hamas e da Ucrânia.

"Na sala de cinema, esse pôster celebra a sétima arte com ingenuidade e admiração. Porque dá voz a todos, permite a emancipação. Lembra as feridas de combate e o esquecimento. Testemunha os perigos, apela a união, acalma traumas e ajuda a reparar os vivos", escreveu a organização do festival, em nota. "O cinema é um santuário universal de expressão e partilha."