Com o fim dos 'brothers' no BBB, veja indicações de filmes e séries sobre irmãos

São Paulo

Quando a temporada de BBB começou, há longínquos três meses, sugeri aqui filmes e séries com outras pessoas trancadas para quem não queria acompanhar as aventuras geograficamente limitadas dos "brothers" e "sisters" da casa.

Agora que estamos livres do reality por alguns meses, trago opções do que ver no streaming sobre irmãos e irmãs para preencher aquele buraco em forma de "brother" no seu coração.

PS.: Não, "Brothers & Sisters" não está disponível no streaming.

"Sempre em Frente" (2021)

Quando Joaquin Phoenix se dispõe a ser normal, ganhamos coisas como este filme de Mike Mills (não o do R.E.M.). Aqui Mills encerra sua pequena trilogia familiar, depois de "Toda Forma de Amor" (aluguel Claro, Amazon, iTunes e YouTube), inspirado em seu pai, meu amado "Mulheres do Século 20" (aluguel Claro, Amazon e iTunes), sobre sua mãe, e este, sobre ser pai.

No filme, Phoenix interpreta Johnny, um jornalista que precisa cuidar do sobrinho, Jesse (Woody Norman), de nove anos, enquanto sua irmã (Gabby Hoffman) ajuda o marido (Scoot McNairy) a lidar com uma crise de saúde mental. Os dois irmãos estavam afastados, e tio e sobrinho não se conhecem bem, mas terão que aprender um com o outro.

Forma um ótimo par com "Conta Comigo" (PlutoTV) —com Laura Linney e Mark Ruffalo, escrito e dirigido pela estrela de "Ripley" Kenneth Lonergan—, mas este só está disponível dublado e aí já é sofrer demais.

Max, 108 min.

"Não! Não Olhe!" (2022)

Seis meses após a morte do pai em circunstâncias inesperadas —atingido por uma moeda que caiu do céu— os irmãos Otis Jr. (Daniel Kaluuya) e Emerald (Keke Palmer) descobrem uma estranha criatura em sua fazenda de criação de cavalos e decidem fotografá-la para ganhar dinheiro.

Telecine, 130 min.

"O Lutador" (2010)

Micky Ward (Mark Wahlberg) é um lutador de boxe cuja carreira estagnou na sombra de seu meio-irmão e treinador Dicky Eklund (Christian Bale). Uma derrota acachapante afasta Micky do esporte e de sua família (e suas muitas irmãs), mas um novo amor (Amy Adams) pode trazê-lo de volta ao ringue. Baseado em fatos reais.

Prime Video, 116 min.

Christian Bale (à esq.) e Mark Wahlberg em cena de 'O Vencedor' - Divulgação

"Sete Noivas para Sete Irmãos" (1954)

Se filmes com dois irmãos não bastam para você, que tal sete? Adam Pontipee (Howard Keel) escolhe Milly (Jane Powell) para ser sua noiva, mas não conta para ela que mora com seus seis irmãos brutalhões. A moça então tem que educá-los para que consigam suas próprias noivas.

Looke e Netmovies, 102 min.

"Razão e Sensibilidade" (1995)

Jane Austen criou muitas irmãs —só as Bennetts de "Orgulho e Preconceito" são cinco—, mas confesso que as minhas favoritas são as Dashwoods: a sensata Elinor (Emma Thompson) e a impetuosa Marianne (Kate Winslet).

Com a morte do pai, Elinor, Marianne, a pequena Margaret (Emilie François) e a mãe (Gemma Jones) precisam se mudar da casa confortável em que viviam, herdada pelo meio-irmão, John (James Fleet), e sua esposa interesseira, Fanny (Harriet Walter).

Circunstâncias colocam no caminho das duas Edward Ferrars (Hugh Grant), John Willoughby (Greg Wise) e o coronel Brandon (Alan Rickman). Quem vai prevalecer, a cabeça ou o coração?

Thompson ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado, mas deu seu melhor discurso no Globo de Ouro.

Netflix, 136 min.

Cena do filme 'Razão e Sensibilidade' com Emma Thompson e Kate Winslet - Divulgação

"Belas e Recatadas" (2023)

Ria (Priya Kansara) quer ser dublê de filmes de ação quando se formar na escola. Ao ver sua irmã mais velha —e exemplo de "cool" e inconformismo—, Lena (Ritu Arya), apaixonada e pronta para se casar com Salim (Akshay Khanna), Ria decide que precisa salvá-la de uma conspiração terrível.

É escrito e dirigido por Nida Manzoor, cuja série "We Are Lady Parts", sobre uma banda punk formada por mulheres muçulmanas, ainda não chegou ao Brasil (mas tenho fé). Se você trombar com os episódios por aí, não hesite!

Telecine, 104 min.

"Mal de Família" (2022- )

A morte de John Paul (Claes Bang) coloca sua esposa, Grace (Anne-Marie Duff), e as quatro irmãs dela —Eva (Sharon Horgan), Bibi (Sarah Greene), Ursula (Eva Birthistle) e Becka (Eve Hewson)— sob suspeita. Até onde iriam as Garveys para proteger Grace do marido violento?

Com dez episódios, a temporada é um pouco longa, com muitos "quases" e um vilão tão insuportável que dá vontade de entrar na televisão e matá-lo você mesmo lá pelo episódio dois.

AppleTV+, dez episódios.

Da esq. para a dir., Eve Hewson, Sharon Horgan, Anne-Marie Duff, Eva Birthistle e Sarah Greene em 'Mal de Família', da AppleTV+ - AppleTV+

"Gêmeas: Mórbida Semelhança" (2023)

As ginecologistas e obstetrizes gêmeas Beverly e Elliot Mantle (Rachel Weisz) querem revolucionar o campo da reprodução humana com uma nova clínica. A chegada da atriz Genevieve desestabiliza a relação já complicada das duas irmãs.

Prime Video, seis episódios.

"The Other Two" (2019-2023)

Brooke Dubek (Heléne Yorke) e Cary Dubek (Drew Tarver) sonhavam com carreiras de sucesso, ela como bailarina, ele como ator. Mesmo após anos de decepções, nenhum dos dois parece inteiramente conformado com o anonimato, até que o irmão adolescente, Chase (Case Walker), viraliza na internet e consegue tudo o que os dois queriam num instante, elevando também a fama da mãe, Pat (Molly Shannon).

Crítica ácida da indústria da fama em Nova York e Hollywood, da cena gay e dos aspirantes ao sucesso, escrita por dois ex-roteiristas-chefes de "Saturday Night Live". Tipo "Hacks", mas mais veloz e mais certeiro.

Max, três temporadas, 30 episódios.

O QUE ESTÁ CHEGANDO

As novidades nas principais plataformas de streaming

"The Walking Dead: The Ones Who Live"

Minissérie derivada do sucesso zumbi "The Walking Dead". Michonne (Danai Gurira) vai em busca de Rick (Andrew Lincoln), que desapareceu há cinco anos.

Prime Video, seis episódios.

"Bluey: Surpresa"

Após os acontecimentos do especial da semana passada, "Surpresa" pode ser o último episódio de "Bluey" ou dar sinais de um recomeço.

Disney+, domingo (21).

"The Jinx: A Vida e as Mortes de Robert Durst"

Oito anos após o documentário sobre o suspeito de assassinatos Robert Durst, nova série traz mais revelações sobre o bilionário.

Max, domingo (21). Seis episódios, com estreia semanal.

"Xógum: A Gloriosa Saga do Japão"

Espero que bastante gente esteja acompanhando "Xógum", que termina nesta terça (23). Já pude assistir ao último episódio e saí satisfeitíssima (mas não posso dizer muito sobre ele ainda). Há bastante expectativa em torno da minissérie para a próxima edição dos Emmys.

Star+, terça (23).

VEJA ANTES QUE SEJA TARDE

Uma dica de filme ou série que sairá em breve das plataformas de streaming

"Fuga de Nova York" (1981)

Snake Plissken (Kurt Russel) tem 24 horas para resgatar o presidente dos Estados Unidos, cujo avião caiu dentro do presídio de segurança máxima que um dia foi Manhattan.

Disponível no Prime Video até quinta (25), 100 min.