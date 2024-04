Madonna se veste de santa e de vaqueira em figurinos da 'Celebration Tour'; veja

São Paulo

O show gratuito que Madonna fará na praia de Copacabana no próximo sábado será não só uma passagem por suas músicas mais marcantes, mas também um apanhado dos looks que marcaram os 40 anos de carreira da diva pop.

Por exemplo, há figurinos com referências religiosas, como um minivestido preto da Dolce & Gabbana combinado com um longo véu branco e crucifixos brilhantes ao redor do pescoço. Em outro look do tipo, assinado por Eyob Yohannes, ela canta com uma auréola, como se fosse uma santa.

Madonna em look que faz referência à religião - @madonna no Instagram

Outra referência é o universo dos rodeios —em determinado momento, a cantora subirá ao palco com um look de chapéu de cowboy e botas de vaqueira, uma marca de sua estética nos anos 2000.

Na fase do disco "Erotica", do início dos anos 1990, ela entra em cena com uma camisola vermelha e preta com rendas nos seios.

Ela também aparece no palco com looks desenhados por Donatella Versace e Guram Gvasalia, o diretor criativo da marca de streetwear de luxo francesa Vetements.