Fãs de Madonna lotam lojas no Rio em busca de looks para o show; veja tendências

Rio de Janeiro

As ruas apertadas da Saara, área de comércio popular a céu aberto no centro do Rio de Janeiro, ganharam rosto e nome: Madonna. Blusas, copos, bolsas, bottons, leques, são alguns dos artigos à disposição dos fãs que querem ir a caráter ao show da rainha do pop no próximo sábado (4), na praia de Copacabana.

Aos 73 anos, a aposentada Sandra Pereira, encarou esta segunda-feira (29) de sol quente no Rio para ir atrás de apetrechos para a última apresentação da "Celebration Tour". "Vou realizar um sonho antigo de assistir à Madonna de perto e de graça. Ela está aqui!", diz, dando pulinhos. "Ela está dando um presente para nós. A gente tem que caprichar."

A aposentada Sandra Pereira, 73, exibe a bolsa e o copo da Madonna que comprou para levar ao show da cantora em Copacabana - Aléxia Sousa/Folhapress

Para garantir um bom lugar, Sandra, que mora no Méier, na zona norte do Rio, planeja sair de casa com a família um dia antes do show, já com o figurino para o show. "Eu já havia comprado a camisa, mas achei pouco. Hoje vim atrás de uma bolsa. Eu também queria um botton, mas acabou", diz a fã.

A lojista Giuliana Salcedo afirma que, por causa dos produtos voltados para quem está se preparando para a apresentação de Madonna, as vendas da loja dobraram nos últimos 15 dias, e que os itens estão esgotando rápido.

"Nós encomendamos 600 bottons que acabaram em uma semana. Os leques também colocamos 300 à venda e já não tem mais. Agora, o que mais está saindo aqui a loja são os copos. Vendemos cerca de cem por dia", afirmou.

Em outra loja, há fila de espera para personalizar camisetas com imagens da cantora. As estampas são feitas na hora e variam de R$ 30 a R$ 50, dependendo do tecido.

"As camisas estão saindo muito, mas também tem uma grande demanda por bandeira, toalha, chapéus", afirmou a lojista Patricia Villacencio. Segundo ela, há duas semanas, mais de mil peças são vendidas por dia.

Patricia Villacencio customiza camisa com estampa do rosto de Madonna - Aléxia Sousa/Folhapress

"Madonna está rendendo! A deusa Madonna está ajudando muita gente que, com essas vendas, vai tirar o sustento do mês e até mais", diz a vendedora Carina Nascimento, 36, que afirmou ainda ter ultrapassado a meta de vendas com as vendas de itens para o show da cantora pop.

O Luiz Augusto Dopirak, 24, também é prova disso. Em uma loja com três funcionários, ele e mais um vendedor foram chamados para trabalhar devido à demanda dos produtos da Madonna pelo menos até a data do show.

"Eu estava desempregado há seis meses e a vinda da Madonna ao Rio abriu essa oportunidade para mim", diz Dopirak, se desculpando por não conseguir dar plena atenção para a reportagem por estar cercado de consumidores que procuravam algum adereço. "Estou assim desde o momento que cheguei na loja hoje. Antes de abrir, já tinha cliente esperando para comprar produtos da Madonna."

Segundo ele, só até o início da tarde de segunda foram vendidos 70 leques. "Estamos com uma demanda enorme de gente que chega de diferentes lugares do país. Já atendi cliente de Manaus, São Paulo, até um brasileiro na Suécia fez videochamada com um amigo que estava aqui para escolher o que queria levar para usar no dia do show", afirma o vendedor.

O vendedor Luiz Augusto Dopirak organiza as camisas com sutiã em forma de cone usado por Madonna pela primeira vez em 1990, que virou ícone de moda e sucesso de vendas - Aléxia Sousa/Folhapress

Um dos itens mais procurados é o sutiã em forma de cone usado por Madonna pela primeira vez em 1990, que virou ícone de moda e sucesso de vendas. As variações da peça custam entre R$ 80 a R$ 110.

A expectativa, segundo a Prefeitura do Rio, é de que o evento movimente R$ 293,4 milhões na economia da cidade, impulsionando o turismo e o comércio.

A pesquisa do município estima um aumento da arrecadação de impostos sobre serviços (ISS) de 20% em comparação com maio de 2023, levando em consideração os gastos do público com alimentação, transporte, hospedagem e passagem aérea.

Segundo a organização do evento, o público estimado é de mais de 1,5 milhão de pessoas, entre moradores do Rio, turistas nacionais e estrangeiros.