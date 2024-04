Onde assistir a 'Atiraram no Pianista', animação musical baseada em caso real

São Paulo

Em "Atiraram no Pianista", um jornalista americano embarca numa missão para desvendar a verdade por trás do desaparecimento do jovem pianista Tenório Júnior, que saiu para ir à farmácia depois de um show com Vinicius de Moraes em Buenos Aires em 1976 —e nunca mais apareceu.

Imagem do filme 'Atiraram no Pianista' - Javier Mariscal,/Divulgação

Animação musical premiada, dirigida por FernandoTrueba e Javier Mariscal, com depoimentos de nomes como Caetano Veloso, Chico Buarque e Milton Nascimento.

Para compra ou aluguel, 14 anos

Remando para o Ouro

História real sobre um grupo azarão de remadores em plena Grande Depressão que consegue se classificar para os Jogos Olímpicos de Berlim de 1936 e têm de enfrentar times de elite. Direção de George Clooney.

Prime Video, 14 anos

O Que te Trouxe Aqui?

Videocast com especialistas do Hospital Albert Einstein que conversam com a apresentadora Astrid Fontenelle sobre a medicina do estilo de vida, que tem como base seis pilares, alimentação, atividade física, saúde do sono, controle de tóxicos, saúde mental e relacionamentos.

Plataformas de áudio e YouTube Hospital Albert do Einstein

Provoca

Marcelo Tas entrevista o físico e neurocientista Dráulio Araújo, que comanda experimentos com DMT —dimetiltriptamina— na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eles conversam sobre as pesquisas com substâncias psicoativas, a intervenção com ayahuasca e muito mais.

TV Cultura, 22h, livre

O Que Pode o Corpo?

Documentário inédito sobre o corpo como expressão e lugar de debate público no mundo contemporâneo, com foco em artistas que usam o corpo como matéria-prima para suas criações.

Curta! 22h30, 14 anos

Loop

Após a morte de sua namorada, Daniel se torna obcecado com a ideia de voltar no tempo para evitar a tragédia. Tanto procura que a solução um dia aparece, ele renuncia a seu futuro e retorna ao passado. Mas como vai salvar Maria Luiza? Filme com Bruno Gagliasso.

Canal Brasil, 23h20, 14 anos