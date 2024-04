Onde assistir a 'Minha Irmã e Eu', comédia com Tata Werneck e Ingrid Guimarães

São Paulo

Em "Minha Irmã e Eu", Mirian e Mirelly são duas irmãs muito diferentes —uma vive tranquila com a família no interior de Goiás, a outra, cercada de luxo no Rio de Janeiro.

Cena do filme 'Minha Irmã e Eu', de Susana Garcia - Ellen Soares/Divulgação

Quando a mãe desaparece, elas precisam se unir para a encontrar, mas a busca vai ser mais caótica do que esperavam. Comédia com as atrizes Ingrid Guimarães e Tata Werneck. Canal com sinal aberto para não assinantes.

Telecine, 22h, 14 anos

Yannick

Numa rara noite de folga, o guarda Yannick vai ao teatro ver a peça "O Corno". Insatisfeito com a performance, ele interrompe a apresentação e exige reescrever a peça inteira para recuperar seu tempo. Uma sátira sobre a relação entre artistas e público, dirigida por Quentin Dupieux.

Mubi, 14 anos

A Persistência da Memória

Esta é uma série de 13 episódios sobre a memória, como preservamos quem somos e nossa história, parte fundamental de nossa personalidade, matéria-prima da psicanálise, base de todo o conhecimento humano. Com direção de Paola Vieira.

Curta! e ClaroTV+, 20h30, livre

Os Assassinatos na Família Murdaugh

Bill Pullman interpreta Alex Murdaugh, um advogado americano proeminente e figura constante no noticiário americano desde 2021, quando sua mulher e filho apareceram mortos. Murdaugh foi condenado em 2023 pelo assassinato dos dois e essa semana condenado por crimes financeiros e fraude.

Lifetime, 21h15, 14 anos

Inacreditável com Dan Aykroyd

Em dez episódios, o ator Dan Aykroyd tenta desvendar a verdade por trás de alguns dos mais estranhos eventos do mundo, como mortes consideradas bizarras, rituais incomuns e a sobrevivência em condições extraordinárias. O primeiro episódio é intitulado "Lugares Estranhos".

History, 23h05, 12 anos

Saturday Night Live

A atriz Kristen Wiig, da série "Palm Royale", do Apple TV+, que foi integrante do elenco fixo do "SNL" de 2005 a 2012, volta para apresentar o programa pela quinta vez.

Universal+, 0h30, 12 anos