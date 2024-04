Onde assistir a 'Planeta Vivo', série sobre natureza narrada por Cate Blanchett

São Paulo

A série documental "Planeta Vivo" analisa a inteligência, a criatividade e capacidade de conexão de tudo que é vivo na natureza. Revelações científicas são ilustradas com imagens impressionantes de animais e ecossistemas diferentes, mas que trabalham juntos para restaurar e manter o planeta.

Cena do documentário "Planeta Vivo", da Netflix - Divulgação

Na versão original em inglês, os quatro episódios são narrados por Cate Blanchett.

Netflix, 10 anos

O Alfaiate

Mark Rylance estrela este thriller psicológico sobre um alfaiate inglês em Chicago cuja principal clientela é formada pela máfia. Quando se envolve sem querer em um ajuste de contas de dois mafiosos, ele precisa enganar o chefão para sobreviver. Filmado como peça de teatro.

Prime Video, 14 anos

Monty Python - O Sentido da Vida

No terceiro longa-metragem do grupo de comédia britânico, lançado há 40 anos, esquetes variados se propõem a responder o porquê da vida, como o milagre do nascimento, o valor da guerra e as funções do corpo. Comédia com direção de Terry Jones.

Globoplay, 18 anos

Maratona Odete Lara

A atriz paulista, que ficou conhecida como a "musa do cinema novo", estaria completando 95 anos, e o canal apresenta três de seus filmes: "Sonhando com Milhões" (20h, 12 anos), "Bonitinha, mas Ordinária" (21h25, 16 anos) e "Noite Vazia" (23h10, 14 anos).

Canal Brasil, a partir de 20h

Vivendo com o Inimigo

Novos episódios da série documental sobre pessoas e famílias que viveram na mesma casa de alguém que virou criminoso. A nova temporada mostra o interior dessas casas e promove encontros com os próprios assassinos na prisão.

ID, 20h30, 16 anos

Pedro Almodóvar, O Rebelde de La Mancha

O cinema de Pedro Almodóvar é transgressor, melodramático, erótico e de uma opulência visual única. Ele é o cineasta espanhol mais importante pós-ditadura de Franco, como fica claro neste documentário dirigido por Catherine Ulmer Lopez.

Curta! 23h, 14 anos