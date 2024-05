Met Gala 2024: 22 looks que roubaram a cena na edição deste ano

BBC News Brasil

Looks florais? Para a primavera nos Estados Unidos? Pode não parecer nada revolucionário. O tema da edição deste ano do Met Gala não teria impressionado Miranda Priestly, editora da revista de moda do filme "O Diabo Veste Prada", mas não impediu que uma série de estrelas desfilassem pelo tapete "verde" do evento com suas roupas inspiradas em um jardim.

Zendaya voltou aos pés da escadaria com um vestido novo, duas horas depois de sua primeira aparição no Met Gala - Getty Images/BBC News Brasil

As celebridades foram convidadas a usar a criatividade na hora de seguir o "dress code", inspirado em "O Jardim do Tempo", um conto do autor britânico de ficção científica JG Ballard.

A maioria das estrelas levou isso ao pé da letra, inspirando-se em flores, pétalas, galhos e folhas, enquanto outras brincaram com o tema do tempo e da história, presentes no conto.

O baile de gala anual arrecada dinheiro para o instituto de moda, pertencente ao museu. A seguir, você confere 22 looks que roubaram a cena na edição deste ano.

1. Camila Cabello precisava urgentemente de um par de luvas

Look de Camila Cabello no Met Gala - Getty Images/BBC News Brasil

Normalmente, quando as estrelas falam em usar gelo, estão se referindo à cor. No caso de Camila Cabello, porém, ela estava se referindo literalmente à água congelada.

"Minhas mãos estão muito frias", disse a cantora, explicando que planejava passar o enorme bloco de gelo para alguém após subir as escadas. "Não consigo sentir minhas mãos."

A pedra de gelo tinha uma rosa no centro, e complementava seu look Ludovic de Saint Sernin, que supostamente continha 250 mil cristais e levou mais de 450 horas para ser confeccionado.

2. Dan Levy e Ayo Edebiri se dividiram em dois

Ayo Edebiri no Met Gala - Andrew Kelly/Reuters

A estrela da série "O Urso", Ayo Edebiri, e o ator e escritor de "Schitt's Creek", Dan Levy, optaram por manter seus designs florais discretos, com looks que pareciam tradicionais na parte de cima, mas floresciam da cintura para baixo.

Edebiri usou um vestido aberto nas costas com uma estampa floral bordada à mão, destinada a criar o efeito de um desabrochar gradual.

Da mesma forma, Levy estava com o que parecia ser um terno clássico na parte de cima, mas que se transformava em uma estampa floral vibrante na parte inferior.

3. Demi Moore estava pronta para praticar tiro ao alvo

Demi Moore no Met Gala 2024 - Getty Images/BBC News Brasil

Temos de reconhecer que Demi Moore ostentou um dos melhores looks da noite, mesmo que ela tenha esquecido de trazer um arco para acompanhar suas flechas.

O vestido de veludo da atriz, do estilista Harris Reed, era adornado com peônias rosas enormes feitas a partir de papel de parede vintage.

Reed contou que o vestido levou mais de 5.000 horas para ser feito, acrescentando que foi desenhado de forma que as flores parecessem se decompor à medida que fluíam pelo vestido.

4. Lana Del Rey se 'ramificou'

Lana Del Rey no Met Gala 2024 - Getty Images/BBC News Brasil

A cantora Lana Del Rey não comparecia ao Met Gala desde 2018, então decidiu que precisava reformular seu senso de moda desde a raiz.

Ela usou um vestido com corpete em seda, crepe georgette duplo e tule. O vestido fazia referência a uma peça de Alexander McQueen, de quase duas décadas atrás, repaginada pelo atual diretor criativo da grife, Seán McGirr.

Mas o destaque foi o ornamento especial para a cabeça, que utilizou ramos naturais de espinheiro.

5. Lea Michele estava em plena floração

Lea Michele no Met Gala 2024 - Getty Images/BBC News Brasil

Uma Lea Michele exuberante apareceu usando um vestido Rodarte azul turquesa com capa de tule, dois meses depois de anunciar que estava grávida pela segunda vez.

A estrela da série "Glee" e o marido, Zandy Reich, já têm um filho de três anos, chamado Ever Leo. Eles disseram que estavam "radiantes" por estarem "grávidos" novamente.

6. Nicki Minaj poderia precisar de rega

Nicki Minaj no Met Gala 2024 - Getty Images/BBC News Brasil

Se você precisar encomendar flores de última hora, Nicki Minaj pode ser a solução para o seu problema.

O vestido Marni amarelo da cantora era enfeitado com flores em metal 3D de diversos formatos e tamanhos —um dos looks mais coloridos e dedicados ao tema da noite.

O vestido dela era realçado por um corte de cabelo bob com um rabo de cavalo bolha.

7. Bad Bunny levou um buquê

Bad Bunny no Met Gala 2024 - Getty Images/BBC News Brasil

Bad Bunny parecia ter arrancado o blazer da máquina de costura antes de o alfaiate terminar? Sem dúvida. Mas ainda assim, ele estava incrível.

O rapper e cantor usou um terno Maison Margiela customizado com inspiração renascentista —a peça era azul marinho com costuras brancas que lembravam riscas de giz.

Ele carregava um buquê floral feito do mesmo material do blazer, supostamente com a intenção de representar uma mistura de rosas, flor de maga, flor nacional de Porto Rico, e linho, cuja farpa espeta o dedo da "Bela Adormecida" em uma das versões do conto de fadas.

Esta última planta é uma referência à nova exposição "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion", ou belas adormecidas: despertando a moda, do Metropolitan Museum of Art, em Nova York, que explora peças influentes ao longo de quatro séculos.

8. Amanda Seyfried ficou prateada

Amanda Seyfried no Met Gala - Getty Imagens/Reuters

Um enorme rolo de papel alumínio antiaderente não seria capaz de chegar aos pés da atriz de "Mamma Mia", Amanda Seyfried, com seu vestido metálico reluzente com apliques de flores.

Mas, por mais que o vestido da estilista Elizabeth Stewart chamasse atenção, todos os olhares estavam voltados para o cabelo prateado de Seyfried com um ornamento de pedras preciosas, que lembravam folhas de uma videira.

9. Lil Nas X mostrou suas garras

Lil Nas X no Met Gala - Reuters/Getty Images/BBC News Brasil

O cantor e rapper usou um terno branco da Luar, que apresentava painéis assimétricos de tecido de lantejoulas prateadas brilhantes e linhas curvas de botões.

Em termos de adesão ao "dress code", achamos que o look poderia contar com um pouco mais de "bem-me-quer", mas vamos nos contentar com a única rosa branca que decorava sua gola.

Falando no tapete verde, Lil Nas X disse ao jornalista Brandon Drenon, da BBC, que havia cogitado não comparecer ao evento no início do dia, mas finalmente decidiu. "Quer saber, eu quero ir, é sempre uma boa oportunidade de fazer parte do clubinho 'cool'."

10. Rebecca Ferguson deu asas à imaginação

Rebecca Ferguson no Met Gala - Getty Images/BBC News Brasil

Por que se vestir para se parecer com flores e árvores, quando você pode prestar homenagem aos pássaros que voam entre elas?

Quando a atriz Rebecca Ferguson chegou ao Met Gala, ela estava vestida com uma capa preta.

Mas a estrela abriu a capa mais tarde, revelando um lindo vestido azul Thom Browne decorado com corvos pretos —um visual memorável para seu primeiro Met.

11. Sydney Sweeney lançou uma nova estética

Sydney Sweeney no Met Gala - Getty Images/BBC News Brasil

Sydney Sweeney estava deslumbrante com um vestido Miu Miu azul claro com ramos de flores pretas.

A estrela da série "Euphoria" trocou seu tradicional visual loiro pelo cabelo preto, que combinava facilmente com suas luvas de látex.

12. Doja Cat foi direto do banho

Doja Cat no Met Gala - Getty Images/BBC News Brasil

A cantora e rapper estava usando uma toalha na cabeça e outra em volta do corpo quando chegou, mas depois as deixou de lado, revelando uma camiseta branca oversized molhada.

É possível que ela estivesse demonstrando o que provavelmente acontece se você se aventurar no jardim durante o mês de abril no Reino Unido.

A maquiadora britânica Pat McGrath escolheu uma sombra bronze para ela, com córregos de rímel prateado aparentemente escorrendo dos olhos.

13. Os sapatos de Josh O'Connor's roubaram a cena

Josh O'Connor no Met Gala - Reuters/Getty Images/BBC News Brasil

Não que o resto do seu look não seja encantador, mas precisamos dar um zoom nos sapatos de Josh O'Connor.

O astro da série "The Crown" usou um fraque customizado da Loewe com cauda avant-garde, mas foram seus sapatos, realçados com motivos florais, que realmente chamaram a atenção dos fotógrafos.

14. Tyla era uma escultura de areia

Tyla no Met Gala - Getty Images/BBC News Brasil

Para seu primeiro Met Gala, a cantora Tyla escolheu a Balmain para criar um vestido feito de areia —uma referência às areias do tempo.

"Estávamos procurando fazer algo criativo, algo completamente diferente para meu primeiro Met Gala", disse Tyla à revista Vogue.

"Então, quando a Balmain me mostrou a ideia e o croqui, eu sabia que seria perfeito. A ideia era maluca, e eu amei."

Uma ideia inovadora, talvez, mas os movimentos de Tyla ficaram tão restritos que ela precisou pedir ajuda para subir as escadas.

15. Uma Thurman incorporou uma borboleta extinta

Uma Thurman no Met Gala - Reuters/Getty/BBC News Brasil

A estrela de "Kill Bill" recorreu à estilista Tory Burch para homenagear os insetos, com um vestido roxo e azul feito de tafetá e bordado com borboletas 3D.

Burch contou que sua inspiração original foi uma borboleta extinta, a espécie Glaucopsyche xerces.

"Ela tinha asas azuis furta-cor extraordinárias, que me lembravam os olhos de Uma", disse ela à Vogue.

16. Adwoa Aboah revelou gravidez

Adwoa Aboah no Met Gala - Getty Images/BBC News Brasil

No ano passado, Serena Williams e Karlie Kloss revelaram suas barrigas de grávida no Met Gala. Neste ano, foi a vez de Adwoa Aboah.

A modelo britânica usou uma saia vermelha da H&M e um top curto com babados combinando, confirmando que estava grávida do seu primeiro filho.

Mas outra coisa que chamou a atenção dos fãs foi a maquiagem —ou a falta dela. Adwoa Aboah optou por um look quase totalmente natural, sendo sua única maquiagem no Met Gala um batom vermelho.

17. Ariana Grande e Cynthia Erivo estavam em clima de 'Wicked'

Ariana Grande e Cynthia Erivo no Met Gala - Getty Images/BBC News Brasil

Acostume-se a ver estas duas juntas —porque elas acabaram de gravar um filme que provavelmente será um dos grandes lançamentos do ano.

Ariana Grande e Cynthia Erivo vão estrelar a adaptação cinematográfica do musical "Wicked", que chegará aos cinemas em novembro.

No Met Gala, Grande usou um vestido da Loewe branco, enquanto Erivo optou por um look da Thom Browne com pétalas rosas e insetos espalhados.

18. Gigi Hadid apostou em rosas amarelas

Gigi Hadid no Met Gala - Getty Images/ BBC News Brasil

Gigi Hadid conhece bem o Met Gala —na verdade, podemos dizer que o evento provavelmente não está completo sem ela.

Neste ano, a modelo usou um vestido branco esvoaçante da Thom Browne, com uma estampa chamativa de rosas amarelas.

A confecção do vestido, feito totalmente à mão, contou com uma equipe de mais de 70 pessoas e levou 13,5 mil horas para ser feito.

19. Gwendoline Christie foi teatral

Gwendoline Christie no Met Gala - Getty Images/BBC News Brasil

A estrela de "Game of Thrones" parecia ter saído direto de um conto de fadas, como uma rainha malvada.

Usando um vestido vermelho impressionante com uma capa preta listrada transparente, de autoria da Maison Margiela, Gwendoline Christie está sem dúvida no radar para o próximo filme de Tim Burton.

20. Cardi B não foi avisada sobre o tema

Cardi B no Met Gala - Getty Images/BBC News Brasil

Não temos certeza de como o vestido dela está relacionado com o tema, mas quem se importa? Simplesmente não há nada que não possa ficar melhor com a chegada de Cardi B.

A estrela ocupou brevemente todo o espaço com seu vestido preto feito sob medida pela grife chinesa Windowsen.

Contamos nove homens ajudando a carregar seu vestido.

21. Sabrina Carpenter e Barry Keoghan fizeram sua estreia como casal

Sabrina Carpenter e Barry Keoghan no Met Gala - Getty Images/BBC News Brasil

Para o look do Met Gala, Sabrina Carpenter escolheu um vestido Oscar de la Renta, com uma saia bufante inspirada em uma orquídea.

Nos últimos meses, Carpenter começou a namorar o astro de "Saltburn", Barry Keoghan, que também compareceu ao Met Gala com um terno da Burberry.

A dupla aproveitou para estrear como casal no evento, posando para fotos no topo da famosa escadaria.

22. Zendaya surpreendeu com troca de roupa

Zendaya no Met Gala - Getty Images/BBC News Brasil

A atriz, que recentemente estrelou "Duna —Parte 2" e "Rivais", foi uma das anfitriãs do Met Gala deste ano.

Com uma criação de John Galliano inspirada em uma peça da Dior de 1999, Zendaya arrasou com um vestido azul e verde esmeralda, com ornamentos que pareciam inspirados em árvores frutíferas.

Mas a estrela não parou por aí. Cerca de duas horas depois de desfilar pela primeira vez no tapete verde, ela voltou com uma maquiagem nova, um outro vestido e uma vibe totalmente diferente.

Zendaya reapareceu com um vestido preto —uma peça de 1996 da era Givenchy de John Galliano— combinando com um buquê inteiro de flores na cabeça.

Looks florais? Para a primavera? Desculpe, Miranda, mas estamos aqui para isso.