Oprah, em São Paulo, faz compras de grifes brasileiras em shopping de luxo

São Paulo

Em visita ao Brasil, Oprah Winfrey aproveitou o intervalo, entre um compromisso e outro, para passear no shopping Cidade Jardim, um dos mais luxuosos da capital paulista. A apresentadora de televisão se mostrou sintonizada com o momento da arte brasileira, sobretudo na moda e no design.

A apresentadora Oprah Winfrey - Reuters

No shopping, Oprah comprou bolsas da Misci, uma das marcas brasileiras mais badaladas do momento, fundada pelo estilista de Mato Grosso Airon Martin. Durante a visita, ela se mostrou muito interessada no design local, em especial pela cerâmica brasileira, e comprou também várias peças de Jader Almeida, um dos destaques da recém-encerrada edição da SP-Arte.

"Ela disse que São Paulo parece Nova York e queria entender a geografia e a História da cidade", diz o jornalista Bruno Astuto, que acompanhou a apresentadora no passeio. Oprah, ele afirma, tirou várias fotos na cobertura do shopping, que tem vista para os prédios de São Paulo. Segundo o jornalista, Oprah ficou impressionada com a imensidão da cidade.

Oprah visitou também lojas de móveis e decoração como o estudiobola, dos arquitetos Flavio Borsato e Mauricio Lamosa, a A.D Studio, de Paloma Danemberg e a by kamy Tapetes. Foram 55 horas no Brasil. Na terça-feira (9), Oprah visitou o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, antes de seguir viagem até São Paulo, onde cumpriu uma agenda de compromissos.

Ela esteve no evento Legends In Town, promovido pela XP Investimentos e pela empresa de consultoria Alvarez & Marsal. Na ocasião, a apresentadora foi entrevistada —e adulada— pela atriz Taís Araújo. Oprah já está voando de volta para Los Angeles, nos Estados Unidos.