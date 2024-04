Rascunho de Michelangelo é vendido por US$ 200 mil em leilão nos Estados Unidos

Nova York | AFP

Um rascunho de Michelangelo em um pedaço amarelado de papel foi vendido pela casa de leilões Christie's por US$ 201.600.

A obra foi encontrada na parte de trás de uma moldura ao lado de uma carta do último descendente direto de Michelangelo.

Rascunho atribuído a Michelangelo - Angela Weiss / AFP

A peça tinha lances inicialmente avaliados entre US$ 6.000 e US$ 8.000. A casa de leilão disse, porém, que ela foi arrematada por 33 vezes o seu valor mínimo estimado. A identidade do comprador não foi relevada.

O esboço retrata um bloco de mármore, acompanhado da palavra "similar". Um especialista no trabalho do artista diz que é provável que o desenho tenha sido feito enquanto Michelangelo trabalhava no teto da Capela Sistina.

O desenho é acompanhado de uma carta escrita por Cosimo Buonarroti em 1836, na qual ele oferece a peça de seu antepassado a Sir John Bowring, futuro governador de Hong Kong, cuja assinatura aparece na parte inferior da folha.

De acordo com um comunicado da Christie's, especialistas encontraram a carta e o esboço presos a parte de trás de um desenho diferente que estava em uma coleção privada por décadas.

Embora não assinado por Michelangelo, a Christie's disse que a pesquisa confirmou que o artista italiano foi responsável pelo desenho.