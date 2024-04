Rock in Rio anuncia shows da banda James, cantor Kingfish, Penélope e Pato Fu

São Paulo

O Rock in Rio anunciou nesta terça mais três shows para o Palco Sunset. A banda inglesa James, o cantor de blues contemporâneo Christone "Kingfish" Ingram, além do grupo baiano Penélope junto com os mineiros do Pato Fu, se apresentarão no dia 14 de setembro, um sábado, na Cidade do Rock, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense. O Sunset ainda terá como headliner a banda NX Zero, já anunciada.

O Rock in Rio 2024 acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22, no Rio de Janeiro.

Cantor americano Christone "Kingfish" Ingram se apresenta em festival de blues na França, em 2022 - Yohan Bonnet/AFP

Aos 25 anos, Christone "Kingfish" Ingram é dono de uma estatueta do Grammy 2022 de melhor álbum de blues contemporâneo, com "662". O cantor americano lançou seu último ábum, "Live In London", em setembro do ano passado.

Dona de hits dos anos 1990, como "Laid" e "Sometimes", a banda James acaba de lançar seu último álbum, "Yummy", no início deste mês.

O Sunset abre com um pop rock que fez sucesso nos anos 1990. A banda soteropolitana Penélope, após 20 anos de hiato, sobe ao palco com show que faz parte da turnê "Mi Casa, su Casa", que comemora os 25 anos de seu primeiro álbum. O grupo baiano divide o palco com o Pato Fu, dono de hits como "Sobre o Tempo" e pela sua versão "Ando Meio Desligado", dos Mutantes. Em 2012, os mineiros venceram o Grammy Latino de álbum infantil com "Música de Brinquedo".