Spike Lee doa itens para leilão que já arrecadou R$ 570 mil para guerra em Gaza

Novas estrelas de Hollywood participam de um leilão que está arrecadando fundos para as vítimas do conflito em Gaza. Agora, Spike Lee, Paul Mescal e Olivia Colman adicionaram itens seus para serem leiloados. Até o momento, "Cinema for Gaza", ou Cinema por Gaza, já levantou US$ 113 mil, pouco mais de R$ 570 mil.

Spike Lee no Festival de Cannes de 2021 - AFP

Mescal doou um pôster com sua assinatura do premiado filme "Aftersun", lançado há dois anos e dirigido por Charlotte Wells. Spike Lee também escolheu doar um pôster, mas um que pertenceu a Malcolm X, ativista dos direitos humanos e líder do movimento antirracista. Olivia Colman, por seu turno, preferiu fazer uma mensagem de vídeo personalizada.

Esses itens serão adicionados a uma lista, que já inclui uma cerveja no zoom com Tessa Thompson e um pôster do filme "A Pior Pessoa do Mundo", autografado por Joachim Trier e grande elenco.

Organizado por cineastas e jornalistas do Reino Unido, "Cinema for Gaza" tem crescido desde que foi lançado em 28 de março, com celebridades anunciando doações a cada dia. A arrecadação termina em 12 de abril e todo o dinheiro será revertido para a Medical Aid for Palestinians, organização que oferece ajuda médica ao povo palestino em Gaza.

A estimativa é de que 32 mil pessoas já morreram na guerra Israel-Hamas.