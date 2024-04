Studio Ghibli vai receber Palma de Ouro honorária no Festival de Cannes

São Paulo

O Festival de Cannes vai laurear com uma Palma de Ouro honorária o Studio Ghibli, estúdio japonês responsável por clássicos como "A Viagem de Chihiro" e pelo vencedor do último Oscar de animação, "O Menino e a Garça". Será a primeira vez que o prêmio vai ser entregue a uma instituição.

Logo do Studio Ghibli - Reprodução

"Estou honrado e encantado por o estúdio esteja sendo premiado com a Palma de Ouro Honorária", disse Suzuki, co-fundador do estúdio. "Gostaria de agradecer ao Festival de Cannes do fundo do meu coração. Há quarenta anos, Hayao Miyazaki, Isao Takahata e eu fundamos o Studio Ghibli com o desejo de trazer animação de alto nível e alta qualidade para crianças e adultos de todas as idades."

Iris Knobloch, presidente do festival, comentou a decisão de entregar a homenagem à instituição, em vez de a um artista em particular, como costumava ser a regra.

"Pela primeira vez em nossa história, não é uma pessoa, mas uma instituição que escolhemos celebrar. Como todos os ícones da sétima arte, esses personagens povoam nossas imaginações com universos prolíficos e coloridos e narrativas sensíveis e envolventes. Com o Ghibli, a animação japonesa se destaca como uma das grandes aventuras da cinefilia, entre tradição e modernidade".