Black Pumas acerta no tom tranquilo para fechar noite do C6 Fest deste sábado

São Paulo

No palco externo do auditório, a banda americana Black Pumas tocou sua mistura de rock e soul que caiu bem para fechar a noite de um festival tranquilo no parque Ibirapuera, onde acontece o C6 Fest 2024.

Foi a segunda vez do grupo, indicado ao Grammy de artista revelação em 2020, no Brasil —a estreia aconteceu na edição de 2022 do festival Lollapalooza.

Liderado pelo cantor Eric Burton e pelo guitarrista Adrian Quesada, a banda baseou sua apresentação em faixas de seus dois álbuns lançados, o autointitulado disco de 2021 e "Chronicles of a Diamond", de 2023.

Foi uma apresentação que combinou com o conceito do festival, e reuniu músicos virtuosos que atualizam gêneros musicais clássicos e com público cativo.

Os americanos passaram por canções como "Black Moon Rising", "More Than a Love Song" e "Hello" —cantada com Burton no meio da plateia—, muito celebradas pelo público.

A parte final do show esquentou com a ajuda de dois covers "Sugarman", de Sixto Rodriguez, e "Fast Car", de Tracy Chapman.

Mas o grande momento da apresentação veio em "Colors", grande hit do grupo —e maior quantidade de celulares levantados de toda a apresentação.