Imagens de satélite mostram palco de Madonna no Rio sendo montado dia a dia

Madonna fará um dos maiores shows da sua carreira neste sábado, na praia de Copacabana, e os fãs já sabem que o palco terá uma estrutura enorme. São 812 m², instalados desde o meio do mês de abril, incluindo ainda uma passarela que parte da varanda do Copacabana Palace, onde a estrela está hospedada, até o espaço.

Visão do palco de Madonna na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro - Sergio Queiroz/Reuters

Além do agito que provocou em toda a cidade, a instalação do palco também trouxe mudanças à paisagem detectadas até por satélites, que registraram, em imagens, a construção do palco dia a dia.

"Nossa tecnologia de monitoramento detectou mudança na praia de Copacabana ao longo da semana. Hoje, elas foram classificas como o evento 'Madonna no Rio'", diz Diogo Duarte, gerente de comunicação e marketing da SCCON Geospatial, que forneceu as imagens.

Ao todo, o palco tem 812 m², com 18 metros de altura, e conta com três passarelas, que ficam a 2,40 metros de altura do chão. A passarela central tem 22 metros e as outras duas têm 20 metros cada. Para aguentar toda essa estrutura, foi colocado sob o palco um piso de alumínio de 6.000 metros, capaz de aguentar 120 toneladas.

Além disso, foram montadas na areia da praia 16 torres com caixas de som e telões de LED ao longo do trecho que vai do Copacabana Palace, onde fica o palco, até a rua Princesa Isabel, no Leme, com cerca de 1 km de extensão. Para erguer tudo isso foram necessárias mais de três semanas de trabalho e uma equipe que contabiliza quase 8.000 pessoas, de acordo com Paulo Fellin.

Toda essa estrutura começará a ser desmontada assim que o show acabar, na virada de sábado para domingo (5). A equipe da cantora começa a retirar seus equipamentos imediatamente após o fim do show e tem até às 7h para levar tudo embora —uma parte vai de avião, a outra de navio.