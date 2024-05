Darth Vader falou o nome do filho ao revelar paternidade? No Dia de Star Wars, saiba como foi o diálogo

São Paulo

No dia em que os fãs comemoram a saga "Star Wars", 4 de maio, o projeto Checamos se volta a uma dúvida que circula há anos, tanto nas redes sociais como fora delas. O personagem Darth Vader teria dito "Luke, eu sou seu pai" em um dos filmes da franquia? A resposta é: não. Ou melhor, mais ou menos.

O vilão revelou a paternidade ao jovem Skywalker nos minutos finais do longa "Star Wars: O Império Contra-ataca", lançado em 1980. Mas ele não chama o filho pelo nome ao fazer a revelação. Darth Vader diz apenas: "Eu sou seu pai", sem mencionar Luke. Frases que marcaram a série, como essa —e a mais clássica, "que a força esteja com você"—, são tema de fóruns de discussão na internet.

Cena em que Darth Vader conta ser o pai de Luke Skywalker, no filme "Star Wars: O Império Contra-ataca" - Reprodução/YouTube

O diálogo começa com Vader, questionando Luke, depois de decepar sua mão direita: "Obi-Wan nunca te contou o que aconteceu com seu pai?". Em seguida, o Jedi responde: "Ele me contou o suficiente. Ele me contou que você o matou". Para, então, o vilão retrucar: "Não. Eu sou o seu pai".

Na época de lançamento do filme, a informação foi uma reviravolta para os fãs, que naquela altura, tinham poucas pistas para descobrir a relação familiar entre o mocinho e o vilão.

Homenagens

A revelação da paternidade de Darth Vader foi referenciada em alguns trabalhos. Em animações, "Toy Story 2" traz uma cena com Zurg e Buzz Lightyear. No canal infantil Cartoon Network, o personagem Harold dizia "Billy, eu sou seu pai", com a voz grossa e uma máscara de funilaria para convencer seu filho a lavar as mãos para almoçar em um comercial de "As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy" (2001).

No desenho "Os Padrinhos Mágicos" também houve uma homenagem. No episódio "Microfonia", lançado no Brasil em 2003, Chester usa um microfone que deixa sua voz grave para dizer: "Luke, eu sou seu pai".

Mas não só desenhos homenageiam a cena. O filme "Austin Powers 2 - O agente "Bond" Cama" traz uma cena brincando com o diálogo entre Darth Vader e Luke. E tem até música: "Luke, Sou seu Pai" é título de uma canção da banda brasileira Os Seminovos.

VERDADEIRO OU FALSO

