Popular nas redes, suco de inhame com maçã não cancela sintomas da dengue

São Paulo

O suco que mistura inhame, maçã, limão e laranja não traz a cura da dengue, ao contrário do que afirmam posts virais nas redes. Em um deles, visualizado mais de 91 mil vezes até 29 de abril, a autora afirma que a bebida "vai cancelar os sintomas."

Segundo especialistas consultados pela Folha, além de enganoso, o conteúdo é perigoso. Apesar de a ingestão de líquidos ser recomendada nos casos da doença, posts desse tipo erram ao incentivar a automedicação e não a busca por apoio médico.

A redução de plaquetas (plaquetopenia), citada em uma publicação com 1,7 milhão de visualizações, é um dos sintomas causados pela dengue, mas não pode ser tratada isoladamente, como afirma Marta Lemos, hematologista do hospital A.C. Camargo. "Uma dieta equilibrada (com consumo de alimentos naturais, como os mencionados nos posts) até ajuda na produção das plaquetas, mas não pode ser confundida com tratamento."

O virologista Daniel Mansur, professor da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), destaca que a dengue é um vírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, e que ainda não há um antiviral capaz de combatê-lo de forma direta no organismo.

De acordo com ele, na maioria dos casos, ela é uma doença autolimitada, ou seja, se não evoluir para um quadro grave, passa com o tempo. E, como diz o virologista, isso possibilita o surgimento de boatos como o do suco de inhame com maçã. "As pessoas ficam frustradas com uma doença como a dengue, que não tem remédio, e se apoiam nesse tipo de receita. É fácil relacionar o fim dela com o consumo do suco, mas ela ia se curar de qualquer jeito."

O Ministério da Saúde recomenda que pessoas febris com dois sintomas dentre dor de cabeça, fraqueza, dores musculares articulares e dor atrás dos olhos devem procurar rapidamente ajuda médica. Como tratamento em casa, além da hidratação, o órgão recomenda que o doente repouse.

A Folha já verificou outros conteúdos de desinformação sobre a dengue, como o que engana ao recomendar a ingestão de chá de folha de mamão e o que sugere vinagre de álcool como repelente contra o mosquito transmissor.

VERDADEIRO OU FALSO

