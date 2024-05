Festival de Cannes promete teor político com Lula, Gaza, Ucrânia e presença do Brasil

Cannes (França)

O Festival de Cannes vai estender novamente seu tapete vermelho a partir desta terça-feira (14), para a 77ª edição da mais prestigiada mostra de cinema do mundo. Não espere que flashes de câmeras e looks exuberantes promovam um momento de escapismo do mundo em turbulência de hoje, porém.

Julgando pelo histórico do evento e pelo noticiário, Cannes não deve ficar indiferente às guerras travadas entre Ucrânia e Rússia ou Israel e Hamas, por exemplo, e tampouco a tragédias ambientais e à polarização política contemporânea.

Cartaz do Festival de Cannes de 2024 a partir de cena do filme "Rapsódia em Agosto", de Akira Kurosawa - Divulgação

Nem será preciso esperar por protestos nos arredores do Palácio dos Festivais, onde as sessões acontecem, ou manifestações silenciosas nas lapelas das celebridades. A seleção oficial de filmes, por si só, já tratou de assegurar que o evento terá uma dose considerável de politização.

Entre os 22 longas que competem pela Palma de Ouro, prêmio máximo do Festival de Cannes, um dos que mais chama a atenção é "The Apprentice", ou o aprendiz, de Ali Abbasi. Nele, o iraniano-dinamarquês revê a trajetória do ex-presidente americano Donald Trump enquanto empresário, às vésperas de sua tentativa de chegar novamente à Casa Branca.

Também não deve passar incólume o cineasta russo Kirill Serebrennikov, crítico ferrenho de Vladimir Putin, mas que ainda assim sofreu ameaças de boicote na última vez em que passou por ali, há dois anos, com seu retrato de um Tchaikóvski gay. Com "Limonov: The Ballad of Eddie", ele promete provocar novamente a pátria-mãe, ao narrar a história do poeta e dissidente soviético Eduard Limonov.

Eles disputam o prêmio principal com grifes como Francis Ford Coppola, com seu projeto dos sonhos "Megalopolis", sobre uma Nova York em reconstrução após um desastre, e David Cronenberg, com "The Shrouds", sobre uma tecnologia que permite a comunicação com os mortos.

Yorgos Lanthimos e "Tipos de Gentileza", Paul Schrader e "Oh Canada", Paolo Sorrentino e "Parthenope", Michel Hazanavicius e "La Plus Précieuses des Marchandises", Jia Zhang-Ke e "Caught By the Tides", Mohammad Rasoulof e "The Seed of the Sacred Fig", Sean Baker e "Anora" também são destaques, junto com o brasileiro Karim Aïnouz, que leva à Riviera Francesa o thriller erótico "Motel Destino", filmado no Ceará.

"É importante estar nesse lugar de um grande cinema. Mas não tem pressão, não. Estamos todos juntos. Cannes faz uma coisa muito importante, porque a indústria do audiovisual é muito concentrada nos países de língua inglesa, e com o festival celebramos a diversidade, horizontalizamos o mundo todo", disse Aïnouz a este jornal após o anúncio da seleção.

"A gente vai a Cannes como parte de um movimento, porque o filme é um produto coletivo. Fomos cancelados por quatro anos, então agora tem essa camada de retorno do nosso audiovisual", afirma ainda, em referência ao apagão de políticas voltadas à área durante o governo Bolsonaro.

Fora da mostra competitiva de longas, nas sessões especiais, "The Invasion" vai enfrentar a Guerra da Ucrânia de forma direta, com o cineasta ucraniano Sergei Loznitsa questionando a invasão de seu país pela Rússia. Mais lateralmente, "La Belle de Gaza" acompanha transexuais palestinas que fogem da Faixa de Gaza rumo a Tel Aviv.

"Lula" é outro filme exibido em caráter especial. É dirigido por Oliver Stone, americano dado à política e antigo amigo do venezuelano Hugo Chávez, que também capturou com suas lentes. O documentário vai acompanhar os anos entre a prisão de Lula, em 2018, e a vitória nas eleições presidenciais de 2022, período no qual o atual chefe do Executivo teria sofrido uma perseguição judicial, nas palavras de Stone.

Há ainda "Moi Aussi", que traduz o lema do MeToo, em que a atriz e cineasta francesa Judith Godrèche revive o movimento e fala de seus próprios traumas, anos após entrar num relacionamento abusivo com um diretor de cinema 25 anos mais velho –ela tinha 14 à época.

E Cannes tem ainda a sua própria cota de problemas para resolver. Se no ano passado broches em apoio ao coletivo Sous les Écrans, que representa trabalhadores de mostras de cinema, já deram as caras, neste ano já é possível vê-los aos montes pela cidade. Paira sobre o evento, afinal, a ameaça de uma greve, embora ela pareça, por ora, mais simbólica do que efetiva.

"Vou te direcionar ao departamento de recursos humanos do festival, que sabe mais do que eu", se limitou a dizer o diretor do evento, Thierry Frémaux, em sua tradicional conversa com a imprensa, ao ser questionado sobre a possibilidade de uma paralisação. Do lado de fora da sala, controlando os crachás dos jornalistas, uma funcionária ostentava orgulhosa o logo vermelho do Sous les Écrans na camisa.

Temas políticos e questões sociais foram impregnados na seleção também como resultado de um Festival de Cannes atingido em cheio pelas greves de Hollywood do ano passado. Com o atraso gerado na produção de vários filmes, os americanos ficaram sem muito o que mostrar nas disputadas galas mais comerciais da programação.

Assim, deram espaço para que produções menores ocupassem as vagas que foram de superproduções como "Top Gun: Maverick", "Elementos" e "Elvis" em anos recentes. O único grande chamariz hollywoodiano desta temporada é "Furiosa", filme de George Miller que amplia o universo de "Mad Max" e que assegurou a passagem de Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth pelo tapete vermelho.

Além deles, estão confirmadas estrelas como Emma Stone, Selena Gomez, Nicolas Cage, Gary Oldman, Adam Driver, Jacob Elordi, Willem Dafoe, Omar Sy e Meryl Streep, que receberá a Palma de Ouro honorária pela carreira. Também recebem a honraria o estúdio de animação japonês Ghibli e o cineasta e produtor George Lucas, criador das franquias "Star Wars" e "Indiana Jones".

A comitiva brasileira deste ano, forte, também reserva sua cota de bandeiras. Todos os filmes levados pelo país à Riviera Francesa tocam em temas urgentes, muitos entrecruzados por pautas identitárias. O próprio "Motel Destino" é um retrato da violência e da misoginia no país.

Além dele, na Quinzena dos Realizadores, "A Queda do Céu", de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha, denuncia o agronegócio predatório que levou morte e doença a terras do povo yanomami. "Baby", de Marcelo Caetano, apresentado na Semana da Crítica, mostra a vida de um rapaz gay, recém-saído de um centro de detenção para menores, no centro de São Paulo.

Entre os curtas, "Amarela", de André Hayato Saito, disputa a Palma de Ouro do formato e acompanha uma adolescente de origem japonesa em guerra com suas origens. "A Menina e o Pote", de Valentina Homem, outro que leva a cosmologia indígena à programação, na Semana da Crítica. "Bye Bye Brasil", de Cacá Diegues, por fim, é recuperado na seção de clássicos.

Para concentrar esses filmes todos, o país volta a Cannes com o estande do Cinema do Brasil, no Marché du Film, mercado audiovisual que é o que de fato movimenta o festival, para além dos tapetes vermelhos e das sessões. Nele, órgãos públicos, empresas e pessoas físicas negociam a produção e distribuição de variados projetos.

"A presença no mercado hoje garante que a gente tenha filme no tapete vermelho amanhã", diz André Sturm, presidente do Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo. Segundo ele, o mercado que negocia coproduções e distribuição nunca esteve tão aquecido para os brasileiros.

"Eu diria, quase com ironia, que o efeito Bolsonaro hoje nos favorece, porque as pessoas passaram a ter compaixão pelo que a gente passou. Não quero dizer que agora tudo está maravilhoso, mas ter passado pelo Bolsonaro gerou um apoio da comunidade internacional de cinema", afirma em referência ao governo anterior.

Neste ano, o estande brasileiro tem cerca de 55 instituições participantes, incluindo nomes importantes da cinefilia nacional, como a produtora Sara Silveira e os irmãos da Gullane Entretenimento.

É um Festival de Cannes para o Brasil ficar de olho. A última vez que o país foi premiado na mostra principal de longas foi há cinco anos, quando "Bacurau" levou o prêmio do júri. Na mesma edição, Karim Aïnouz, justamente, saiu vencedor da mostra Um Certo Olhar com "A Vida Invisível". Com o cearense agora na corrida pela Palma de Ouro, as expectativas não poderiam estar mais altas.