Virada Cultural e C6 Fest ocorrem neste final de semana em SP; veja mapa

São Paulo

O final de semana em São Paulo será agitado para quem curte a programação musical da cidade. No caso da Virada Cultural, evento gratuito e promovido tradicionalmente pela Prefeitura da cidade, serão 12 arenas espalhadas por todas as regiões da cidade.

Pabllo Vittar em apresentação no palco The One no último dia do festival The Town, evento realizado no autódromo de Interlagos - Adriano Vizoni/Folhapress

O evento, que totaliza 22 palcos, acontece neste sábado (18) e domingo (19) com shows de nomes como Pabllo Vittar, Gloria Groove, Kevin O Chris, Léo Santana, Joelma, Xamã, Raça Negra, MC Hariel, Michel Teló e Vanessa da Mata, além de apresentação do músico Julian Marley, filho de Bob Marley.

Já o C6 Fest começa nesta sexta-feira (17), com shows ao longo da noite no Auditório do Ibirapuera, mas os destaques ficam para o final de semana, espalhados pelo Parque do Ibirapuera, na zona sul da cidade, em tendas armadas para o festival, com apresentações de Pavement, Cat Power, Raye, Noah Cyrus, entre outros.

Os eventos ocorrerão simultaneamente e a ocorrência de um não atrapalhará o acesso a outro, considerando que o transporte público da cidade estará funcionando normalmente, com alguns ajustes devido à Virada.

Veja abaixo as dicas para chegar aos eventos e transitar pela cidade no final de semana.

Virada Cultural

A partir da meia-noite de sábado para domingo, os cidadãos poderão se locomover gratuitamente de ônibus municipal por meio do Domingão Tarifa Zero.

Para quem preferir pegar o metrô, as estações Anhangabaú, da linha vermelha, e São Bento, da linha azul, funcionarão para embarque e desembarque 24 horas.

As demais paradas das linhas azul, verde, vermelha e lilás permanecerão abertas somente para desembarque durante toda a madrugada.

Na linha amarela, o embarque de madrugada funcionará apenas pela estação Vila Sônia. As demais serão abertas somente para desembarque e transferência.

Para quem vai trafegar de carro pela cidade, também serão feitos bloqueios operacionais temporários e algumas interdições ao redor da cidade pela CET. Todos os detalhes podem ser conferidos no site oficial da companhia.

Dicas de segurança

Evite ir ao festival com veículo particular. Dê preferência a táxi, carro de aplicativo ou transporte público.

Para escapar de furtos, evite responder mensagens ou atender a ligações quando estiver sozinho ou em locais com pouca movimentação

Evite colocar objetos de valor à mostra e mantenha bolsas e mochilas sempre junto ao corpo

Coloque em crianças pulseiras com identificação, contendo nome e telefone para contato

O que fazer em casos de roubo

Em caso de furto, roubo ou outros crimes, procure um posto policial ou um agente das forças de segurança mais próximo e relate a situação. Não se esqueça de registrar um boletim de ocorrência, que pode ser feito pela internet. Mesmo se for possível rastrear o aparelho, o caso deve ser levado a uma delegacia

Anote o número do Imei do celular (sequência numérica geralmente presente em uma etiqueta na caixa em que ele veio). Caso o aparelho seja roubado ou furtado, ligue para a operadora e bloqueie todas as funções do telefone

Caso o furto seja de cartões de crédito e débito, contate os bancos e bloqueie-os

Para sanar qualquer dúvida, ligue para 153 (Guarda Civil Metropolitana) ou 190 (Polícia Militar). Há ainda as opções para Bombeiro (193), Polícia Civil (197) e disque denúncia (181)

C6 Fest

Há diversas opções de acesso ao Parque Ibirapuera para evitar congestionamentos na região e facilitar o deslocamento do público.

Mapa do evento C6 Fest, que ocorre no Parque do Ibirapuera, zona sul de São Paulo - Reprodução

O acesso ao festival será pelos seguintes portões do parque:

Portão 2: para pedestres ou para quem vai de ônibus, táxi e carro de aplicativo;

Portão 3: para quem vai de carro é utilizará o estacionamento do Parque Ibirapuera.

Portão 5: para quem vai de metrô, pela estação AACD Servidor, da Linha 5-Lilás;

Portão 10: pedestres.

As estações de metrô mais próximas são a Ana Rosa e Paraíso (Linha 1-Azul e Linha 2-Verde), mas ainda são distantes do parque —cerca de 25 minutos de caminhada. Alguns ônibus partem do Terminal Ana Rosa e passam próximos ao parque, como a linha 709A-10 (Água Espraiada).

O trânsito na região será monitorado pela CET, mas nenhuma via próxima será interditada.

O parque conta com estacionamento disponível. O principal acesso, de carro, é feito pelo Portão 3. A diária custa R$ 18 na sexta-feira —até 3 horas; a cada duas horas adicionais, R$ 3, com valor máximo de R$27— e de R$23 nos sábados e domingos.