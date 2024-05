Onde assistir à final do Eurovision, grande festival de música da Europa

São Paulo

A competição musical europeia Eurovision começou com 37 países, teve duas semifinais durante a semana e chega à final com 20 canções.

A artista Bambie Thug, da Irlanda, uma das finalistas do Eurovision 2024 - Reuters

O show acontece em Malmö, cidadezinha medieval no sudeste da Suécia, e pode ser vista no canal de YouTube do Eurovision.

YouTube, a partir de 16h, livre

Pretty Little Liars: Curso De Verão

Vinte anos depois que "A" quase destruiu a cidade, um novo grupo de jovens é aterrorizado por um novo vilão durante as aulas de verão em Millwood High. Segunda temporada derivada do suspense "Pretty Little Liars", agora em versão terror.

Max, 14 anos

Sangue no Gelo

Um detetive investiga os crimes de um assassino em série que há 13 anos espalha terror pelas ruas de Anchorage, no Alasca, com a ajuda de uma prostituta de 17 anos que conseguiu escapar. Suspense baseado em uma história real, estrelado por Nicolas Cage e John Cusack.

Netflix, 16 anos

"A Rainha da Trapaça de Hollywood"

Como uma pessoa enganou uma indústria inteira? É o que o documentário tenta responder em três episódios. Uma mulher fingia ser uma executiva de Hollywood e atraía dezenas de vítimas inocentes para a Indonésia, com a promessa de grandes oportunidades profissionais. Um jornalista e uma investigadora particular foram atrás da verdade e descobriram uma história ainda mais estranha.

Apple TV+, 14 anos

Lila & Eve: Unidas Pela Vingança

A&E, 21h10, 16 anos Depois da morte do filho durante um tiroteio, Lila vai a um grupo de apoio onde encontra outra mãe, Eve, na mesma situação. As duas decidem unir forças e fazer justiça com as próprias mãos. Filme policial estrelado por Viola Davis e Jennifer Lopez.

Saturday Night Live

A comediante Maya Rudolph fez parte da equipe do programa de 1999 a 2007. Desde então, segundo a chamada do episódio, ela está escondida em um armário do escritório. Como convidado musical, a banda Vampire Weekend.

Universal+, 00h30, 12 anos