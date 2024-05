Onde assistir a 'Romário: O Cara', documentário sobre o astro do futebol

São Paulo

"Romário - O Cara" conta a jornada de um dos maiores atacantes de todos os tempos, desde sua origem humilde até ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo com a histórica conquista do tetracampeonato mundial em 1994.

Cena da série documental "Romário - O Cara" - Divulgação

A série documental tem participações de grandes nomes do futebol, como Roberto Baggio, Pep Guardiola, Ronaldo, Neymar e Bebeto. Direção de Bruno Maia. Dois episódios por semana.

Max, 10 anos

Ela

Em um futuro próximo, um homem trabalha escrevendo cartas para outras pessoas, mas, deprimido com seu divórcio, compra um sistema de Inteligência Artificial para ajudá-lo. O sistema é intuitivo, autônomo, personalizado e tem uma voz feminina chamada Samantha. Filme de Spike Jonze com a inspiradora voz da atriz Scarlett Johansson.

Prime Video, 16 anos

Três Minutos – Uma Duração

Três minutos captados em 1938 são as únicas imagens em movimento que restaram dos habitantes judeus de Nasielsk, na Polônia, antes do Holocausto. Narrado pela atriz Helen Bonham Carter e produzido pelo cineasta Steve McQueen, o filme é um ensaio sobre história e memória.

Filmicca, 12 anos

Vocacional - Uma Aventura Humana

Homenagem do canal ao cineasta Toni Ventura, morto no último sábado e que dirigiu este documentário que revisita uma página ignorada na história da educação pública no país: os Ginásios Vocacionais de São Paulo, reprimidos pela ditadura militar nos anos 1960.

Curta!, 18h, livre

Clube dos Cinco

Um grupo de adolescentes da mesma escola passa o sábado de castigo. Com pouco em comum —cada um representa um estereótipo da vida colegial—, eles colocam suas diferenças de lado para aliviar o tédio. O filme lançou a carreira do ator Emilio Estevez.

Telecine Cult, 20h20, 14 anos

Sexo, Sexo e Mais Sexo

Episódio temático da série "Angeli The Killer" em que o cartunista Angeli divide a cena com suas personagens numa animação do tipo "stop-motion". A série toda está disponível no Globoplay.

Canal Brasil, 21h15, 14 anos