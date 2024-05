Livro alemão supera 'Torto Arado' e vence prêmio Booker Internacional 2024

São Paulo

O livro "Kairos", da alemã Jenny Erpenbeck, venceu o prêmio Booker Internacional, que celebra anualmente os melhores livros traduzidos para o inglês. O romance concorria contra a tradução britânica do best-seller brasileiro "Torto Arado", além de outros quatro finalistas.

O brasileiro Itamar Vieira Junior com a tradução britânica de 'Torto Arado' na cerimônia do Booker Internacional nesta terça-feira, em Londres - Benjamin Cremel/AFP

A obra de Erpenbeck, que divide o prêmio com o tradutor Michael Hofmann, foi selecionada nesta terça-feira como vencedora entre 149 livros inscritos e publicados no Reino Unido ou na Irlanda entre maio de 2023 e abril de 2024.

O romance se passa em Berlim Oriental, onde a autora nasceu, e usa o envolvimento amoroso de uma mulher jovem com um homem mais velho para discutir a frustração dos sonhos e do idealismo daquela região dominada pela União Soviética.

A escritora alemã Jenny Erpenbeck, vencedora do Booker Internacional com 'Kairos' - Jens Kalaene/DPA Picture-Alliance/AFP

O Booker fez uma pré-seleção de 13 títulos em março deste ano, depois reduzidos a uma lista de seis traduções, entre as quais o romance de Vieira Junior, traduzido por Johnny Lorenz como "Crooked Plow".

Também foi indicado o livro "Não É um Rio", da argentina Selva Almada, editado no Brasil pela Todavia, assim como a história que acompanha as irmãs Belonísia e Bibiana no interior da Bahia.

Tudo a ler Receba no seu email uma seleção com lançamentos, clássicos e curiosidades literárias Carregando...

Os outros três finalistas ainda são inéditos por aqui. São "Mater 2-10", do sul-coreano Hwang Sok-yong, "What I’d Rather Not Think About", da holandesa Jente Posthuma, e "The Details", da sueca Ia Genberg.

Os seis livros foram selecionados por um painel de jurados composto pela autora canadense Eleanor Wachtel, responsável por anunciar a vencedora no palco do museu Tate Modern, nesta terça; pela poeta americana vencedora do Pulitzer Natalie Diaz; pelo autor britânico Romesh Gunesekera, finalista do Booker em 1994; por William Kentridge, artista visual sul-africano; e pelo escritor e tradutor Aaron Robertson.

O prêmio Booker Internacional apresenta obras de ficção do mundo todo a leitores anglófonos, reconhecendo também o trabalho dos tradutores. O prêmio de 50 mil libras, ou R$ 325 mil, é dividido igualmente entre autores e tradutores.

Conheça os finalistas