Receita de comédia stand-up triplicou na última década nos EUA, para R$ 4,6 bilhões

As receitas dos espetáculos de comédia stand-up praticamente triplicaram na última década nos Estados Unidos, subindo para mais de US$ 900 milhões no ano passado, cerca de R$ 4,6 bilhões, de acordo com levantamento recente da revista Pollstar.

O comediante Bert Kreischer em evento nos EUA - Mario Anzuoni - 5.mai.24/Reuters

Em reportagem na Bloomberg, o comediante Bert Kreischer, um dos mais bem-sucedidos dos Estados Unidos, afirma ter arrecadado US$ 33 milhões, ou cerca de R$ 170 milhões, em turnê entre outubro de 2022 e 2023, perdendo apenas para Kevin Hart, outro nome famoso do meio.

Kreischer credita seu sucesso às redes sociais, ao estímulo do podcaster Joe Rogan, e também a especiais que fez para a Netflix nos últimos seis anos —os programas fizeram sua audiência explodir para além de seu país de origem.

O gigante do streaming tem sido crucial para o crescimento do stand-up, de acordo com a reportagem, por promover 500 espetáculos nos Estados Unidos com comediantes conhecidos, como Trevor Noah, e talentos emergentes.

Comediantes como Jon Stewart, John Mulaney e Ali Wong estão levanto até 17 mil pessoas para seus shows, um público antes exclusivo de estrelas do rock e do esporte. "Quando comecei, havia três ou quatro comediantes ativos que poderiam encher um teatro pequeno", disse Mike Berkowitz, codiretor de comédia da agência de talentos WME, à Bloomberg. "Agora são centenas."