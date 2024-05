Rock in Rio anuncia shows do Global Village, com Angélique Kidjo e Carminho

São Paulo

O Rock in Rio divulgou nesta sexta-feira todos os artistas que estarão no Global Village, espaço inédito na Cidade do Rock, no qual serão representadas diferentes culturas do mundo. Entre os nomes brasileiros anunciados, estão Hermeto Pascoal e Victor Xamã.

Do Benim, virá a cantora Angélique Kidjo, embaixadora do Global Village e duas vezes vencedora do Grammy Awards na categoria melhor disco de música global. De Portugal, vem a cantora Carminho. Da Índia, o rapper Karan Aujla.

A cantora beninense Angélique Kidjo durante show no The Town, em São Paulo - Folhapress

Cerca de 30 atrações vão se revezar nos sete dias de evento. Os artistas de diferentes nacionalidades terão a missão de fazer o público experimentar novos sons. Entre os ritmos contemplados no Global Village, estarão carimbó, jazz, fado, rap, samba, folk, bossa nova, soul, afrobeat, ciranda, entre outros.

VEJA O LINE-UP DO GLOBAL VILLAGE

13 de setembro:

Karan Aujla

Katu Mirim

Victor Xamã

14 de setembro:

Hermeto Pascoal

Mestrinho

Amaro Freitas

15 de setembro:

Annes

Terra Celta convida Orquestra Mundana Refugi

Larissa Luz

19 de setembro:

Noa Kirel

Bixiga 70

Sambaiana

20 de setembro

Angélique Kidjo

Carminho

Juliana Linhares

21 de setembro

"Para Sempre: Bossa Nova" com Bossacucanova com participação de Cris Delanno, Leila Pinheiro, Roberto Menescal e Wanda Sá

"Para Sempre: Soul" com Banda Black Rio, Claudio Zoli e Hyldon

"Para Sempre: Jazz" com Leo Gandelman, Jonathan Ferr, Antônio Adolfo e Joabe Reis

"Para Sempre: Futuro Ancestral" com Gang do Eletro e Suraras do Tapajós

22 de setembro:

Angélique Kidjo

Almério e Martins

Lia de Itamaracá