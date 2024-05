Tony Ramos está muito bem, afirma Denise Fraga sobre recuperação após cirurgia

São Paulo

Em suas redes sociais, a atriz Denise Fraga disse que foi um susto a cirurgia pela qual Tony Ramos passou nesta quinta-feira. O ator continua internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, no Rio de Janeiro, desde quando passou por um procedimento para tratar um hematoma subdural.

"Queria agradecer o carinho de vocês. A vida prega peças na gente, mas foi um susto. Eu estou muito aliviada. A gente acabou de estar com o Tony no hospital. Ele está muito bem. A cirurgia foi um sucesso. Ele está falando, está fazendo piada", afirmou a atriz.





Denise Fraga e Tony Ramos em 'O Que Só Sabemos Juntos' - Divulgação

Ramos deu entrada no início da tarde de ontem na unidade, após se sentir mal. Ele foi operado para retirar um coágulo no cérebro. Segundo a família, a cirurgia –comandada pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho– terminou por volta das 19h30 sendo considerada bem-sucedida.

O Hospital Samaritano Botafogo informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que Tony Ramos "foi submetido a uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural". O boletim diz ainda que o "estado do paciente é estável".

Ramos e Fraga estão em cartaz com a peça "O que Só Sabemos Juntos", no Tuca, na zona oeste de São Paulo. Segundo ela, as sessões canceladas em razão do acontecimento com o ator, serão remarcadas.