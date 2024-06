David Letterman e festival In-Edit: o que ver na TV e no streaming na quinta

São Paulo

A quinta temporada de "O Próximo Convidado", programa de entrevistas de David Letterman, chega ao streaming.

David Letterman em "O Próximo Convidado" - Divulgação

Nos novos episódios, o apresentador conversa com a atriz, cantora e compositora frequentemente polêmica Miley Cyrus e com o ídolo do basquete Charles Barkley.

Netflix, 14 anos

Os documentaristas Rodrigo Thomé e Rodrigo Cebrian foram ao Norte e ao Nordeste do Brasil na nova temporada da série documental "Euceano" para retratar iniciativas e personagens dedicadas à conservação ambiental.

No episódio, eles conhecem a história de interação dos botos de Mocajuba com a comunidade que fomentou uma forma de turismo polêmica e as melhores práticas de interação com os animais.

Canal Off e Globoplay, 23h, livre

Festival do Documentário Musical

A plataforma exibe seis filmes do 16ª edição do In-Edit Brasil - Festival Internacional do Documentário Musical, que acontece em São Paulo. Entre eles, "Funk Favela" (16 anos); "Eu Sou o Samba, Mas Pode me Chamar de Zé Ketti" (12 anos), e "De Par em Par" (livre).

Itaúplay, online e gratuito

Buffalo 66

Comédia dramática sobre um homem que, para esconder dos pais que estava cumprindo pena, contou a eles que era casado e funcionário público. Solto e de volta à cidade natal, ele rapta uma mulher e a obriga a agir como se fosse sua mulher para manter a mentira.

Mubi, 14 anos

Marte Um

Os problemas corriqueiros enfrentados por uma família negra de classe média baixa nos arredores de Belo Horizonte. O pai trabalha em um condomínio, a mãe é diarista, a filha mais velha vai se formar em direito e o menor quer ser astrofísico e participar do projeto Marte Um da Nasa, que vai povoar o planeta vermelho.

Telecine Cult, 18h40, 16 anos

Homens de Coragem

Um grupo de bombeiros de elite se arrisca para tentar pôr fim a um dos maiores incêndios da história dos Estados Unidos, no Arizona em junho de 2013. O filme, estrelado por Josh Brolin e Miles Teller, é baseado em eventos reais.

Space, 23h, 14 anos