'Kokomo City' e ação com John Cena: o que ver na TV e no streaming no sábado

São Paulo

"Kokomo City", filme de estreia de D. Smith, diretora e produtora musical trans, é um olhar ousado sobre a vida de quatro profissionais do sexo negras e trans em Nova York e Atlanta, nos Estados Unidos.

Cena de "Kokomo City: A Noite Trans de Nova York" - Divulgação

Premiado nos festivais de Sundance e Berlinale em 2023, o documentário explora a dicotomia entre a comunidade negra e as mulheres trans em tom confessional, fotografia em preto e branco e revelando um universo difícil e resiliente.

Mubi, 18 anos

Trabalho Cerebral

Nesta série cômica sul-coreana, um detetive gentil e um neurocientista arrogante desprezam um ao outro, mas decidem unir forças para resolver crimes que envolvem doenças cerebrais raras.

Netflix, 16 anos

Herói Por Encomenda

Um ex-agente de forças especiais aceita fornecer segurança para uma jornalista que consegue uma entrevista exclusiva com um ditador implacável. O problema é que eles chegam na fictícia Paldônia em meio a um golpe. Filme de ação protagonizado por John Cena e Alison Brie.

Prime Video, 12 anos

Hotel Transilvânia

Uma maratona com os primeiros três filmes da franquia com as aventuras do Conde Drácula, sua filha Mavis e um elenco de amigos monstros. As vozes nos originais são de Adam Sandler e Selena Gomez.

Studio Universal, a partir de 17h40, livre

Mestres do Cinema: Irmãos Cohen

O canal exibe quatro filmes dirigidos e produzidos pelos irmãos Joel e Ethan Coen: "Ave, César!" (18h15, 12 anos), com George Clooney; "O Grande Lebowski" (20h, 14 anos), com Jeff Bridges; "Queime Depois de Ler" (22h, 14 anos), com Brad Pitt; e "Onde Os Fracos Não Têm Vez" (23h40, 16 anos), com Javier Bardem.

Telecine Cult, a partir de 18h15

Cabras da Peste

Dois policiais se encontram indefesos ao cruzar caminhos com criminosos perigosos enquanto procuram por Celestina, uma cabra mascote. Filme dirigido por Vitor Brandt, com Matheus Nachtergaele e Letícia Lima e Edmilson Filho.

USA, 22h25, 14 anos