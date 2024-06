Nove histórias de 'amor bandido' para assistir no streaming

São Paulo

Minha ideia inicial para esta lista era reunir filmes na linha "Bonnie e Clyde: Uma Rajada de Balas", sobre amantes criminosos em fuga, mas alguns dos exemplos que eu queria citar não estão disponíveis no streaming no momento.

É o caso de "Terra de Ninguém" ("Badlands"), a estreia de Terrence Malick ("Árvore da Vida") na direção, com Sissy Spacek e Martin Sheen, e de "River of Grass", primeiro longa de uma das minhas diretoras favoritas, Kelly Reichardt, ao qual eu assisti há alguns anos por meio de um serviço de aluguel europeu que nem existe mais. Uma pena.

A lista que se segue, então, tem um escopo um pouco mais amplo: casais que se envolvem em crimes (mesmo que esse crime seja amar).

Outro motivo para essa seleção expandida é que, apesar de passar um dia inteiro revirando a internet, não fui capaz de encontrar um filme disponível online em que os amantes em fuga são gays, e não dá para fazer uma lista sobre amor sem ao menos tentar incluir mais amores. Deve ter algum que me escapou, peço desculpas!

"Bonnie e Clyde: Uma Rajada de Balas" (1967)

Um marco na história do cinema americano, traz Warren Beatty e Faye Dunaway como os notórios ladrões de banco, que na Grande Depressão captaram a atenção dos Estados Unidos com uma sequência de crimes em diversos estados, deixando mais de uma dúzia de vítimas.

"Bonnie and Clyde". Disponível para aluguel em Amazon, iTunes, YouTube. 111 min.

Em 'Bonnie e Clyde: Uma Rajada de Balas', uma dupla de gângsteres dão início a uma onda de crimes violentos pelo interior americano - Divulgação

"Assassinos por Natureza" (1994)

Mallory (Juliette Lewis) e Mickey (Woody Harrelson) compartilham não só um amor profundo um pelo outro, mas também passados de abusos que os tornaram extremamente violentos. Quando os dois partem numa jornada sangrenta com dezenas de vítimas, recebem atenção da mídia, que os retrata como heróis subversivos. Dirigido por Oliver Stone, a partir de um roteiro de Quentin Tarantino (retrabalhado a ponto de este o renegar).

"Natural Born Killers". Star+, 120 min.

Cena do filme 'Assassinos por Natureza', com Woody Harrelson e Juliette Lewis - Divulgação

"Queen & Slim" (2019)

Versão ainda mais trágica de "amantes em fuga", por considerar o que poderia acontecer com um casal negro nos Estados Unidos contemporâneos quando os dois se envolvem na morte de um policial branco. Queen (Jodi Smith-Turner) e Slim (Daniel Kaluuya) estavam apenas em seu primeiro encontro quando uma intervenção policial desencadeia uma série de acontecimentos violentos que os levam de Ohio à Flórida.

Disponível para aluguel em Amazon, Claro Vídeo, YouTube e iTunes, 132 min.

"Velozes e Furiosos" (1954)

"Ué", você pode estar pensando, "não lembro dessa parte da relação entre o Vin Diesel e o Paul Walker". E não vai lembrar mesmo, porque este não é o primeiro filme da franquia sobre corredores radicais musculosos. (O título foi licenciado do produtor Roger Corman e há quem diga que esse acordo é o motivo pelo qual as sequências da saga todas têm nomes esquisitos, como "2 Fast 2 Furious").

Mas voltando ao assunto: o motorista de caminhão Frank Webster (John Ireland, que também dirigiu o filme) é acusado injustamente por uma morte e foge da cadeia. No caminho, sequestra a piloto Connie (Dorothy Malone), e os dois se apaixonam. Para conseguir sair do país, Frank se inscreve com o carro de Connie numa corrida que avança pela fronteira com o México.

"The Fast and the Furious". Plex (grátis, com legendas em inglês), Looke, 73 min.

"Ligadas pelo Desejo" (1996)

Violet (Jennifer Tilly), namorada de um mafioso, Caesar (Joe Pantoliano), começa a ter um caso com Corky (Gina Gershon). As duas decidem enganar Caesar e incriminá-lo pelo sumiço de uma bolada pertencente à Máfia, enquanto fogem com o dinheiro.

"Bound". PlutoTV (grátis com anúncios, dublado) e Runtime (grátis com anúncios, legendado), 108 min.

"Querelle" (1982)

Adaptação do cineasta alemão Rainer Werner Fassbinder de um romance de Jean Genet. Conta a história do marinheiro belga Georges Querelle (Brad Davis), que durante um período de descanso se envolve nos negócios de um bordel em Brest, na França, e nas vidas de seu irmão, Robert (Hanno Pöschl), da madame do local, Lysiane (Jeanne Moreau), e do marido dela, Nono (Günther Kaufmann).

Mubi, 108 min.

"Festim Diabólico" (1948)

Convencidos de que são capazes de cometer o crime perfeito, dois jovens estrangulam um colega e escondem seu corpo em um baú. Para testar sua teoria, convidam parentes da vítima e um professor (James Stewart) que os inspirou para um jantar na mesma sala onde o cadáver está escondido.

O filme não trata os dois assassinos, Brandon Shaw (John Dall) e Phillip Morgan (Farley Granger), explicitamente como um casal, mas a peça em que o roteiro é baseado, sim. O roteirista Arthur Laurents disse, em entrevista nos anos 80, que os personagens eram gays.

"Rope". Telecine, À La Carte e Oldflix, 80 min.

"Carol" (2015)

Baseado em um livro de Patricia Highsmith, conta o drama de Carol Aird (Cate Blanchett), uma dona de casa rica e infeliz que se envolve com a jovem Therèse Belivet (Rooney Mara), vendedora de uma loja de departamentos. Vou dar um spoiler leve: as duas caem na estrada para se afastarem de Harge (Kyle Chandler), marido de Carol, mas seu único crime é se amarem nos Estados Unidos dos anos 1950.

Looke e Mubi, 119 min.

"Moonrise Kingdom" (2012)

Sentindo-se alienados de suas vidas, um escoteiro órfão, Sam (Jared Gilman), e uma garota com tendências agressivas, Suzy (Kara Hayward), fogem juntos para uma praia, perseguidos pela polícia, a família dela e o grupo dele. Uma versão "baby" de amantes em fuga.

Telecine, Star+, 94 min.

O QUE ESTÁ CHEGANDO

As novidades nas principais plataformas de streaming

"Acima de Qualquer Suspeita"

Remake do filme homônimo de 1990 de Alan J. Pakula, com Harrison Ford e Greta Scacchi. Na série da AppleTV+, Jake Gyllenhaal é o promotor Rusty Sabich, incumbido de acompanhar a investigação sobre o estupro e a morte violenta da advogada Carolyn Polhemus (Renata Reinsve), com quem teve um caso.

"Presumed Innocent". AppleTV+, oito episódios. Os dois primeiros já estão no ar, e os demais estreiam às quartas.

"The Boys"

Quarta temporada da série sobre super-anti-heróis (anti-super-heróis?), com inspiração direta no movimento trumpista nos Estados Unidos. Nunca assisti a essa série, mas ouvi essa nova temporada descrita em três palavras como: "molho humano pedaçudo", então... cada um sabe o que faz.

Prime Video. Oito episódios (três já disponíveis).

"Bridgerton"

Segunda metade da terceira temporada do romance da Netflix, com mais aventuras de Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton).

Netflix, episódios 5 a 8.

"Hannah Einbinder: Liquidação Total"

Primeiro especial de stand-up da estrela de "Hacks". Para um gostinho do que ela é capaz, aqui a sua primeira aparição na televisão como comediante:

"Hannah Einbinder: Everything Must Go". Max, 55 min.

VEJA ANTES QUE SEJA TARDE

Uma dica de filme ou série que sairá em breve das plataformas de streaming

"Uma Linda Mulher"

O clássico de Garry Marshall com Julia Roberts e Richard Gere deixa a Netflix em breve

"Pretty Woman". Na Netflix até sábado (22), 119 min.