Prêmio da Música Brasileira e Ryan Gosling: o que ver no streaming e na TV na quarta

São Paulo

O canal transmite ao vivo, direto do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, o Prêmio da Música Brasileira, que celebra diversos gêneros da música produzida no país.

Alcione no palco do 30° Prêmio da Música Brasileira, em 2023

O homenageado do ano é o cantor Tim Maia, e as participações incluem Chico César, Marisa Monte, Alceu Valença, Iza e Pretinho da Serrinha, entre outras. O programa é apresentado por Simone Zuccolotto e o prêmio, por Regina Casé.

Canal Brasil, 20h45, livre

Juntos e Enrolados

No dia do sonhado casamento de Júlio e Daiana, uma mensagem no celular do noivo põe um ponto final no relacionamento. Não querendo desperdiçar a festa, eles acabam comemorando o divórcio. Filme protagonizado por Cacau Protásio e Rafael Portugal.

TV Globo, 22h55, 12 anos

Diário de uma Paixão

O clássico drama romântico dirigido por Nick Cassavetes, estrelado por Ryan Gosling e Rachel McAdams, conta a história de uma mulher idosa com uma doença degenerativa ouvindo histórias de seu companheiro sobre um jovem casal apaixonado.

HBO Pop, 23h50, 12 anos

Perdidos na Amazônia: O Resgate que Chocou o Mundo

Documentário sobre a incrível busca de quatro crianças perdidas num dos lugares mais perigosos do planeta em maio do ano passado. Elas ficaram 40 dias desaparecidas na Amazônia colombiana e as operações de resgate envolveram militares e 84 voluntários indígenas.

Max, 12 anos

Tour de France: No Coração do Pelotão

No ano passado, a 110ª edição do Tour de France, maior corrida de ciclismo no mundo, trouxe mudanças nas equipes, novos problemas com os favoritos e grandes desafios. Esta série documental agora estreia sua segunda temporada.

Netflix, 12 anos

A Loja da Esquina

Dois funcionários de uma loja de presentes não se suportam, mas não sabem que estão se apaixonando um pelo outro através de cartas que trocam pelo correio como amigos anônimos. Filme de Ernst Lubitsch, com James Stewart e Margaret Sullavan.

Belas Artes à La Carte, 10 anos